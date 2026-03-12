Innesäljare Elbutik Kungens Kurva
2026-03-12
Vill du vara med i Sveriges bästa elkedja och utvecklas både som person och i ditt yrke? Vi söker dig för rollen Innesäljare Proffs (företag) i Elbutik Kungens Kurva som vill arbeta i ett snabbt växande bolag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen
Bygga långsiktiga relationer med nya & befintliga kunder genom aktiv kontakt via telefon, mail & kundmöte.
Generera försäljning enligt budget / uppsatta mål tillsammans med utesäljaren och VHC.
Identifiera nya affärsmöjligheter & lösa kundernas utmaningar.
Jobba med innesäljare för att skapa förutsättningar för att offert & order överensstämmer med kunders krav och efterfrågan.
Upprätthålla ITX system med kundbesök, kundinformation & offerter.
Uppföljning av offerter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper inom el & belysning.
Tidigare erfarenhet inom gross och sälj (företagssäljare).
Tidigare arbetat som innesäljare för proffs och företagare i liknande bransch.
Utåtriktad och älskar att hjälpa alla våra kunders behov.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Följande egenskaper är meriterande som innesäljare Proffs:
Arbetserfarenhet som elektriker.
Tidigare erfarenhet av EDI- fakturering.
Noggrann och lyhörd.
För att lyckas i rollen ser vi att du är
Kommunikativ
Initiativtagande
Strukturerad
Målmedveten
Anställningsgrad: Heltid
Arbetsplats: Elbutik Kungens Kurva
Anställningsdatum: 7/4 - 2026
Arbetstider: Måndag- Fredag 7-16
Vi tar emot ansökningar t.o.m. 31 Mars 2026, OBS, Anställningen sker löpande.
Skicka ditt CV via mejl till jobb@elbutik.se
och märk mejlet med "Innesäljare Kungens Kurva"
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Peter Aslan VD ElbutikPeter.aslan@elbutik.se
| +46735670206 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@elbutik.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare Kungens Kurva". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elbutik Scandinavia AB
Gamla södertäljevägen 216
141 70 SEGELTORP Arbetsplats
