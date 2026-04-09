Innesäljare / Backoffice Till Jowa, Göteborg
Jerrie AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Här möts du av en prestigelös kultur med härlig sammanhållning, humor och ett ledarskap som präglas av lugn, tillit och långsiktighet.
Om rollen
Detta är en central roll i vår säljorganisation där du arbetar nära Technical Sales Director Greg Shannon samt kollegor inom sälj, service, produktion och inköp. Rollen är administrativ och innebär att du arbetar med ordermottagning och kundkontakt, och bidrar till ett smidigt och strukturerat orderflöde i en internationell och tekniskt spännande miljö.
Eftersom JOWA arbetar globalt sker en stor del av kundkontakten på engelska. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i att kommunicera obehindrat på engelska i ditt dagliga arbete.
Du kommer bland annat att:
Ta fram och följa upp offerter
Registrera och uppdatera affärsaktiviteter i Lime CRM
Hantera ordermottagning och orderregistrering i affärssystem
Vara första kontakt för inkommande kundförfrågningar, främst från internationella kunder där kommunikationen sker på engelska
Koordinera med produktion, inköp och logistik kring leveranser
Ge grundläggande teknisk support efter intern utbildning
Säkerställa en smidig överlämning mellan sälj, service och produktion
Rollen passar dig som trivs med struktur, noggrannhet och många kontaktytor - både internt och internationellt. På sikt kan kortare resor inom Norden förekomma, exempelvis till Norge eller i samband med kundbesök och mässor. Majoriteten av arbetet sker från kontoret i Kållered.
Vem är du?
Vi söker dig som är i början av din karriär. Kanske har du några års erfarenhet av kundservice, orderadministration eller innesälj eller så är du nyutexaminerad med rätt driv och inställning. Det viktigaste är din personlighet och vilja att utvecklas.
Vi tror att du är:
Nyfiken och tekniskt intresserad
Strukturerad och noggrann
Positiv och prestigelös
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Du har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då merparten av kundkontakten sker internationellt, samt goda kunskaper i svenska. B-körkort är ett krav då kontoret ligger i Kållered och tjänsten är placerad på plats.
Vi erbjuderEn varierande och dynamisk roll i ett internationellt teknikföretag inom marin miljöteknik
Möjlighet att arbeta nära sälj, service, teknik och produktion
Ett företag med starkt varumärke, långa kundrelationer och global närvaro
Stöttande kollegor och goda möjligheter till utveckling inom bolaget och koncernen
Ett tryggt och tillitsbaserat ledarskap
Det här är en fin möjlighet för dig som vill kombinera administration, teknik och kundkontakt i en internationell miljö och som söker en långsiktig arbetsgivare där du kan växa över tid.Publiceringsdatum2026-04-09Så ansöker du
Låter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar JOWA med Jerrie. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Cecilia Jarlsmark på 0723-05 33 43 eller cecilia.jarlsmark@jerrie.se
.
Du ansöker med bifogat CV och gärna även ett personligt brev via jerrie.se. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Läs mer om Jerries rekryteringsprocess här. Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Tulebovägen 104 (visa karta
)
428 34 KÅLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jowa Kontakt
Rekryteringskonsult Jerrie
Cecilia Jarlsmark cecilia.jarlsmark@jerrie.se 0723-05 33 43 Jobbnummer
9845355