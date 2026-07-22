Innesäljare B2C
Cucina Di Design AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-22
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Säljare sökes — varma leads, tydliga mål, bonus på resultat
Cucina Di Design AB (stenskivor.se) är Nordens ledande e-handelsaktör inom måttbeställda bänkskivor i natursten och komposit. Vi hanterar hundratals projekt varje månad och växer snabbt. Nu söker vi en säljare som vill äga sin pipeline och leverera resultat.
DET HÄR ÄR ETT SÄLJJOBB
Vi säger det direkt: vi söker inte en inredare, designer eller köksexpert. Vi söker en säljare. Du behöver inte kunna något om sten, kök eller inredning när du börjar — produktkunskapen lär vi dig. Men driv, avslutsförmåga och viljan att sälja kan vi inte lära ut. Det tar du med dig själv.
ROLLEN
Vi arbetar enbart med inkommande förfrågningar — inga kalla samtal. Kunderna kommer till oss. Ditt jobb är att konvertera dem:
• Äg din pipeline från första kontakt till stängd affär
• Analysera kundens behov och rekommendera rätt lösning
• Skapa förtroende snabbt — via telefon, e-post och chatt
• Stäng affären och höj snittordervärdet genom att tänka affär
• Följ kunden hela vägen till leverans
Det här är kvalificerad rådgivande B2C-försäljning med höga ordervärden — inte klassisk butikssälj. Tempot är högt. Kraven är tydliga. Resultat mäts. Du driver dina affärer självständigt, med stöd av erfarna kollegor, system, produktion och leverantörer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har dokumenterade säljresultat — du kan visa vad du levererat mot tydliga mål
• Vet hur man konverterar inkommande leads till avslut
• Jagar avslut, inte samtal — och tappar inte leads
• Bygger förtroende snabbt med olika typer av människor
• Är strukturerad och bekväm i CRM-system
• Gillar ansvar och presterar utan micromanagement
• Är flytande i svenska i tal och skrift
• Vill bli bättre varje månad
Meriterande (inget krav): erfarenhet från kök, inredning, B2C eller teknisk försäljning. Danska är ett plus.
VI ERBJUDER
• Fast lön + prestationsbaserad bonus — du påverkar din egen lön
• Enbart varma, inkommande leads — inga kalla samtal
• Produktutbildning från dag ett
• Hybridarbete: showroom i centrala Malmö + hemifrån ett par dagar i veckan
• Tydliga mål och reell möjlighet att växa i takt med bolaget
Anställningstyp: Heltid
Känner du igen dig? Då vill vi höra från dig.
Anställningstyp
Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: tess@stenskivor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cucina Di Design AB
(org.nr 556652-2297)
djäknegatan 31 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Kontakt
Therese Nilsson tess@stenskivor.se 0734147537 Jobbnummer
10009491