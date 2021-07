Innesäljare B2B / Kundansvarig inom industri till Tibnor - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Sundsvall

Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Sundsvall2021-07-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-07-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Tibnor.Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. De har säljkontor, lager och bearbetningsanläggningar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Vårt huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm. Varje land har lokala ledningsgrupper med god kännedom om sina respektive marknader. Inköp och lagerstyrning, parts business, IT, marknadsföring, kommunikation och HR sköts centralt. I Sverige finns även våra dotterbolag som verkar under eget varumärke.I rollen som säljare arbetar du försäljning och ansvarar för att stärka och utveckla affärsrelationerna gentemot Tibnors företagskunder. Tillsammans med teamet har ni ett gemensamt ansvar för cirka 500 kunder som kommer med förfrågningar per mail, telefon eller via kundportalen. Dina arbetsuppgifter består av att via telefon och digitala kanaler utveckla kundens affär genom att bistå med komplex materialkunskap samt coachning inom logistik, produktion och administration. Du arbetar för att vara uppdaterad med Tibnors tjänsteerbjudande och materialsortiment för att kunna beskriva för- och nackdelar med olika tjänster och material för kunderna.Teamet du tillhör förväntas i hög grad kunna bedriva försäljningsprocessen självständigt och ni kommer också ansvara över teamets budget. Centralt i din roll som säljare är ditt arbete med kundansvar, uppföljning av affärer och kundmötesrapportering. Ni arbetar också genom med att digitalisera kundrelationerna.Teamet du ingår i sitter centralt i Sundsvall och består av 7 medarbetare. Ni har gemensamma mål där teamet också har gemensamma KPI:er.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Du har en avslutad gymnasieutbildningDu har arbetslivserfarenhet från kundnära relationer och försäljningDu har erfarenhet från verksamhetsindistrinTidigare erfarenhet inom SAP (affärssystem) är meriterandeDu talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelskaB-körkortI rollen som säljare har du enkelt för att skapa kontakter och förtroende med kunder via telefon och digitala kanaler. Som person är du positiv, har ett eget driv och gillar högt tempo. Då teamet arbetar tillsammans och har gemensamma resultatmål är det viktigt att du uppskattar arbete i team där man når resultat tillsammans.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: SundsvallLön: Fast lön enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: försäljning, sälj, stål, kundansvarig, kundansvar, säljare, B2B, industri , innesäljare , företag , SAP , stålindustri , service , account manager , AMVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-08-13Bravura Sverige AB5851681