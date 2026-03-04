Innesäljare B2B i Lund. Fast lön + provision
Vi söker säljare till kontoret i Lund, Lilla Fiskaregatan 4A.
Om du är intresserad av att utvecklas inom försäljning och är redo att ta nästa steg - då är vi arbetsplatsen för dig. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav utan vi tror att du har ambitionen att bli en framgångsrik säljare. Vi söker nu säljare till våra kontor i Lund.
I din roll kommer du att kontakta både befintliga- och nya kunder inom näringslivet och offentlig sektor via telefon. Vi levererar strategisk kunskap till våra kunder genom våra nyhetstjänster och erbjuder prenumerationer med access till sajterna som innehåller fördjupande strategisk kunskap. Våra varumärken är Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Vi arbetar strukturerat mot tydliga mål och vi förser dig med de verktyg och det stöd du behöver för att utvecklas och lyckas i rollen.
Rollens arbetsuppgifter innebär:
Att tillsammans med ditt team jobba mot uppsatt mål och budget.
Att arbeta med uppsökande försäljning.
Bygga nya relationer och skapa kontakt med kunder via telefon och online.
Vara en ambassadör och ansiktet utåt för Pauser Media.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid är placerad på Pauser Medias kontor i Lund. Du kommer att få en fast kollektivavtalsenlig lön och provision.
Om dig
Vi tror att du trivs med att arbeta proaktivt och uppsökande och snabbt kan sätta dig in i kundens verksamhet och förstå dess behov.
Du har mycket energi
Du är social och har lätt för att uttrycka dig
Du är lösningsorienterad och har ett positivt mindset
Du är tävlingsmänniska som vill nå och överprestera dina mål
Vi är villiga att investera i dig och lär gärna upp dig inom vårt område. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och är högt motiverad att utvecklas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Skicka din ansökan med cv till rekrytering@pausermedia.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Publiceringsdatum2026-03-04
Pauser Media är medieföretaget som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut tidningarna/nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser årligen. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret finns på Lilla Fiskaregatan 4A, centralt mitt i Lund.
Frågor besvaras av Gina Wallin Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
