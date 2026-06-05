Innesäljare B2B
AB Effektiv Väst / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Vi söker nu en B2B innesäljare till ett väletablerat företag inom energibranschen till ett kommande uppdrag. Företaget är en ledande aktör på marknaden och arbetar med moderna energilösningar för företagskunder över hela Sverige.
Här erbjuds en professionell och resultatorienterad miljö där utveckling, prestation och affärsmässighet står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med högt tempo, tydliga mål och stark laganda.
Vad erbjuder rollen?
Som B2B innesäljare ansvarar du för att kontakta företagskunder via telefon och driva hela försäljningsprocessen, från första kontakt till avslut.
Du arbetar i en miljö där kvalitet, aktivitet och resultat är centrala delar av vardagen. Rollen innebär högt eget ansvar och passar dig som motiveras av att arbeta målinriktat och skapa konkreta resultat.
I rollen erbjuds du:
Fast grundlön samt attraktiv provisionsmodell
Professionell onboarding och löpande coaching
Utvecklingsmöjligheter inom försäljning och ledarskap
En prestationsorienterad arbetsmiljö med högt tempo
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av B2B-försäljning, telefonförsäljning eller annan uppsökande försäljning
Dokumenterad vana av att arbeta mot tydliga mål
God förmåga att hantera kunddialoger via telefon
Erfarenhet av att arbeta och administrera kundprocesser
Mycket god svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Resultatorienterad och prestationsdriven
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och disciplinerad i ditt arbetssätt
Trygg i att arbeta i högt tempo
Professionell och affärsmässig i kunddialoger
Uthållig och motiverad av att arbeta mot tydliga mål
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av energibranschen, telecom eller abonnemangsförsäljning
Tidigare arbetat med företagskunder
Har vana av hög aktivitetsnivå i telefon
Är detta din perfekta match?
Den här rollen passar dig som trivs i en prestationsorienterad miljö där eget driv, ansvarstagande och affärsmässighet värdesätts högt. Du motiveras av tydliga mål och kontinuerlig uppföljning samt uppskattar möjligheten att påverka både din egen utveckling och lön. Vidare trivs du i ett högt arbetstempo och söker en arbetsplats där prestation, engagemang och initiativ uppmärksammas och värdesätts.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7707806-2038370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
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412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9949969