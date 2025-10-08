Innesäljare av flygplansdelar
Advantage Aviation Services Sweden AB / Säljarjobb / Knivsta
2025-10-08
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
Advantage Aviation Services Sweden AB i Knivsta
Har du erfarenhet av telefonförsäljning eller ett brinnande intresse att leta nya kunder? Då är du personen vi letar efter.
Advantage Aviation Services Sweden AB är ett litet företag med ett öppet företagsklimat. Hos oss får du ett spännande, intressant och roligt jobb, eftersom vi är engagerade och har arbetsuppgifter som varierar! Till vår försäljningsavdelning söker vi nu en säljare av flygtekniskt material, vars uppgift är att säkerställa materialförsörjning till vår egna part 145 verksamhet samt till externa kunder. Leverantörerna och kunder är globala och rollen kräver därför att du har en god helhets förståelse, strategisk syn och kan samarbeta i en internationell miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kontakta såväl nya som befintliga kunder
• Hantera och besvara prisförfrågningar internt samt externt
• Knyta kontakter med leverantörer
• Marknadsföring av företagetPubliceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Du som söker ska vara en mycket organiserad person med goda kunskaper i Excel. Vi ser gärna att du har ett stort intresse av flygplan och flygindustrin. Om du har arbetat med telefonförsäljning tidigare är detta ett stort plus. Du måste behärska Engelska och Svenska i såväl tal som skrift då vi jobbar i en internationell miljö. Körkort är ett krav då vi är lokaliserade på en plats med dålig kommunalförbindelse. Tjänsten passar dig som gillar utmaningar och att leta nya sätt att knyta affärer på. Du behöver fungera i ett team men inte vara rädd för att fatta egna beslut.
Dina personliga egenskaper:
• Du är serviceinriktad och är inte rädd för att kommunicera via telefon
• Du är stresstålig och föredrar att ha mycket att göra
• Du gillar att ta egna initiativ
• Du har en god förståelse för ekonomi och gillar att göra uträkningar
• Du gillar flexibla arbetstider under eget ansvar
Vad kan vi erbjuda dig?
• Ett omväxlande arbete där det händer mycket
• Ett arbete där du aldrig kommer bli fullärd om du har intresset
• Bli en del av ett litet team med högt i tak
• Ha friheten att anpassa din arbetsvecka efter dina förutsättningar
Anställningen är tillsvidare med placering i Knivsta. Vi tillämpar provanställning.
Rekryteringen och intervjuprocessen kommer att ske löpande allt eftersom vi får in Era ansökningar.
Ansökan skickas via epost till katja.janzon@advantageavio.se
Märk ansökan med "innesäljare".
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: apply@advantageavio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advantage Aviation Services Sweden AB
(org.nr 556918-8989), http://www.advantageavio.se
Marma 113 (visa karta
)
741 93 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Advantage Aviation Services Sweden Kontakt
Sälj och logistikchef
Katja Janzon katja.janzon@advantageavio.se 0723702412 Jobbnummer
9546405