Innesäljare / administratör till Stockholm
Säljpoolen i Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpoolen i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Innesäljare / administratör till Stockholm
Vill du arbeta i en varierande och social roll där du är länken mellan säljteamet och våra kunder? Vi söker en strukturerad och serviceinriktad innesäljare / administratör som gillar att följa projekt från start till mål.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
I rollen som innesäljare / administratör är du en viktig länk mellan utesäljare, innesäljare och kunder. Du kommer att arbeta med administration, orderhantering och inköp, samtidigt som du bidrar till att skapa en smidig process för våra kunder.
I rollen ansvarar du för att registrera och hantera inleveranser i vårt system samt följa upp och bevaka leveranser för att säkerställa att allt sker enligt plan. Du kommer även att underhålla och administrera vårt affärssystem, inklusive artikelvård, för att säkerställa att information är korrekt och uppdaterad.
Exempel på arbetsuppgifter
Orderregistrering och leveransbevakning
Inköp och hantering av inleveranser i system
Underhåll och administration av affärssystem, inklusive artikelvård
Vara ett stöd till säljteamet och ha kundkontakt
Du kommer att utgå från kontoret i Haninge.
Vad har Jan Andersson, VD, att säga om företaget?
"På Vasatherm erbjuder vi en arbetsplats med mycket frihet under ansvar. För oss är det viktigt att erbjuda våra medarbetare ett positivt företagsklimat med familjär stämning och vår företagskultur bygger på respekt, delaktighet och gemenskap.
För att stärka sammanhållningen brukar vi träffas några gånger per år på kickoff. Vi försöker även resa iväg med hela företag en gång per år och besöka någon av våra leverantörer i både utbildningssyfte och för att stärka sammanhållningen i företaget.
Framöver vill vi fortsätta att växa och utveckla företaget och vår personal. Vasatherm ska vara i framkant när det kommer till energieffektivt inomhusklimat, vi kan åstadkomma detta genom att kombinera teknisk innovation, långsiktigt hållbara lösningar och nära kundsamarbete. Vi strävar efter att växa med kvalitet - genom att leverera produkter och lösningar som gör verklig skillnad för både människor och miljö."
Vad har John Flink, teknisk säljare, att säga om tjänsten och företaget?
"Vasatherm är ett bolag som präglas av öppenhet och hjälpsamhet. Vi försöker ha kul på jobbet och driva varandra till att bli bättre. Med frihet kommer ett ansvar och är man villig att förvalta det ansvaret så finns det goda möjligheter till personlig utveckling. Jag personligen har alltid trivts bäst när jag får testa nya utmaningar, utveckla mina egenskaper och lära mig, där har inte Vasatherm gjort mig besviken en endaste dag så här långt!
Kundmötet är av lika stor vikt som den tekniska utmaningen när vi utvecklar projekt tillsammans med våra konsulter. Mandatet till att fatta beslut och bygga partnerskap tillsammans med kunderna är alltid upp till en själv. Vill man framåt så finns inte någon begränsning i hur roliga projekt man kan jobba in."Profil
För rollen som innesäljare / administratör söker vi dig som är noggrann, social och som trivs med att ha många kontaktytor. Du gillar att ta ansvar och har förmågan att hålla ordning i en dynamisk miljö. Vi söker dig som är trygg i att arbeta med affärssystem och har erfarenhet från en liknande roll. Du trivs med att ta ansvar och följa projekt hela vägen, från idé och planering till leverans och du motiveras av att se hur små initiativ växer till stora framgångar.
Vi ser gärna att du har
Gymnasial utbildning
Administrativ vana och erfarenhet av affärssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 040-6606725.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering och processen påbörjas i mitten av januari.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Vasatherm säljer produkter för komfortkyla och värme främst genom sina egenutvecklade fläktkonvektorer Vasatherm, men arbetar även med ett flertal andra fabrikat och kan erbjuda lösningar för alla behov, allt för att uppnå bästa möjliga inomhusklimat. Utöver försäljning i Sverige så finns det etablerade ÅF-partners i Finland, Norge och Estland. Vasatherm ingår i Lyngson-koncernen och har en stark marknadsposition, bra lönsamhet och kan erbjuda kundanpassade lösningar via egen produktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpoolen i Sverige AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Vasatherm AB Jobbnummer
9666995