Innesäljare
Randstad AB / Säljarjobb / Mora Visa alla säljarjobb i Mora
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en strukturerad problemlösare som vill vara spindeln i nätet? Har du ett intresse för teknik och trivs i ett tight team? Då kan du vara den "tusenkonstnär" vi söker!
För vår kund, ett världsledande företag inom maskinuthyrning, söker vi en engagerad innesäljare till depån i Mora. Här blir du en del av en positiv företagskultur med stark laganda. Tjänsten är på heltid (07:00–16:00) med start under sommaren. Uppdraget sträcker sig till sista oktober, med mycket goda chanser till långvarig förlängning.Dina arbetsuppgifter
I denna breda roll varierar arbetsbördan och ingen dag är den andra lik. Ditt huvuduppdrag är att stärka den lokala uthyrningen och ge förstklassig service till era kunder.
I din vardag tar du emot samtal, registrerar beställningar och följer upp pågående hyror. När specifika maskinbehov dyker upp löser du dem smidigt genom att samarbeta med företagets 90 andra depåer eller via externa inköp. Du tar även emot kunder på plats, dokumenterar ärenden noggrant och hanterar maskiner på depån. Du behöver inte vara fullärd inom mekanik – din vilja att lära dig det tekniska sortimentet är det viktigaste!
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är stresstålig, strukturerad och utrustad med "skinn på näsan". Du har förmågan att prioritera dina uppgifter i en fri och dynamisk roll, samtidigt som du är en utpräglad lagspelare som skriver under på mottot "laget före jaget". Du är orädd, van att hugga i där det behövs och har en naturlig fallenhet för att skapa en välkomnande och trygg stämning för kunderna. Din vilja att lära dig och utvecklas väger tyngre än dina tidigare tekniska kunskaper.
Om Randstad
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Är du den vi söker? Vänta inte med din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt då kunden har ett stort behov just nu. Sök tjänsten via www.randstad.se.
Ansvarsområden
Ta emot inkommande samtal, registrera beställningar, följa upp pågående hyror samt proaktivt fånga upp kundernas kommande behov.
Lösa kundernas maskinbehov så snabbt och smidigt som möjligt genom att samarbeta med företagets 90 andra depåer eller hyra in utrustning externt.
Hantera maskiner och motorer på depån. Du behöver inte vara fullärd, men du behöver ha ett genuint intresse för att lära dig det tekniska sortimentet.
Ta emot kunder på plats på depån och dokumentera information noggrant under samtalets gång.Kvalifikationer
Skallkrav:
Erfarenhet av försäljning och kundbemötande.
B-körkort.
God datorvana.
Förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska.
Meriterande:
BE-körkort är ett stort plus!
Tidigare erfarenhet från bygg-, depå- eller uthyrningsbranschen.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/a7c39e47-7e5d-46bd-85c3-3ee52174431f
792 50 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9984151