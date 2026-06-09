Innesäljare
Wikan Personal AB / Säljarjobb / Ovanåker Visa alla säljarjobb i Ovanåker
2026-06-09
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Ovanåker
, Gävle
, Avesta
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Vill du arbeta i ett högt tempo, skapa nya affärsmöjligheter och utvecklas inom försäljning? Nu söker vi för vår kunds räkning en engagerad och resultatinriktad innesäljare för ett uppdrag under perioden juni–september.Arbetsuppgifter
Som innesäljare kommer du att arbeta med kundkontakt via telefon och e-post, bygga relationer och identifiera affärsmöjligheter. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att skapa goda kundupplevelser samt nå uppsatta försäljningsmål.
Bearbeta befintliga och potentiella kunder
Boka möten och följa upp kundkontakter
Presentera företagets produkter och tjänster
Upprätta offerter och följa upp affärer
Arbeta mot individuella och gemensamma mål
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är driven, målmedveten och har en positiv inställning
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Är serviceinriktad och relationsskapande
Har tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice (meriterande )
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom försäljning
Stöttande kollegor och en positiv arbetsmiljö
Uppdrag under perioden juni–september med möjlighet till förlängning
Information och kontakt
Frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Odengatan 5 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB Kontakt
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12 Jobbnummer
9953870