Innesäljare
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Erfaren säljare? Ta nästa steg i din karriär!
Har du erfarenhet av telefonförsäljning och vill vidare till en arbetsplats där din kompetens värdesätts - och där du samtidigt får möjlighet att växa ännu mer? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker drivna och resultatinriktade säljare som vill bli en del av ett professionellt och energifyllt team. Här får du rätt förutsättningar att lyckas - och belöning för dina resultat.
Om rollen
Du arbetar med försäljning av elavtal och bredbandstjänster mot privatkunder (B2C). Med telefonen som ditt främsta verktyg ansvarar du för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut.
Till en början fokuserar du på kalla samtal, och på sikt övergår du till att arbeta mer med befintliga kunder. En central del av rollen är att bygga förtroende, skapa långsiktiga relationer och identifiera lösningar som verkligen passar kunden.
Vi erbjuder
• Grundlön + generös provisionsmodell utan tak
• 35-timmars arbetsvecka
• 6 månaders provanställning med god möjlighet till tillsvidareanställning
• Fräscha och moderna lokaler i Solna
• Kontinuerlig coachning och utbildning
• Säljtävlingar och teamaktiviteter
• En arbetsgivare som satsar långsiktigt på sina medarbetare
Här blir du en del av ett bolag som är framgångsrikt i sin bransch och som sätter medarbetarna i fokus. Du får arbeta i en utvecklande och motiverande miljö där prestation uppmärksammas och firas.
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning och vet vad som krävs för att lyckas. Framför allt har du rätt inställning.
Vi tror att du:
• Är hungrig, orädd och målmedveten
• Har stark arbetsmoral och ger alltid 100 %
• Är ihärdig och trivs med att arbeta mot tydliga mål
• Talar och skriver flytande svenska
• Har en positiv energi som smittar av sig på både kunder och kollegor
• Du drivs av att leverera resultat, skapa nöjda kunder och utvecklas kontinuerligt i din roll.
Vill du arbeta i ett team där engagemang, prestation och utveckling står i centrum?
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
Vi är medlemmar i Almega kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet Ersättning
