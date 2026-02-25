Innesäljare - Utbildning & karriär
Med fokus på din utveckling och karriär!
Fördelar!
Fast grundlön varje månad
Generösa provisionsmodeller och bonusar!
Möjligheter till att växa inom bolaget
Kostnadsfri säljutbildning
Lyxfrukost varje Fredag
Fantastiska kollegor!
Kontorstider kl 9-18 (Inga sena kvällar!)
Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort, utlandsresor eller körkortspaket!
Kort om kunden
Bolaget består idag av 200 glada medarbetare
Bolaget grundades av säljare, för säljare
Samarbeten med Telia och Telenor
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning
Dem söker dig som..
Besitter hög socialkompetens
Har lätt för att bygga tillitsfulla relationer
Trivs med att arbeta självständigt likväl som i grupp
Är resultatorienterad
Är målmedveten och tävlingsinriktad
Huvudkontoret ligger i Gärdet, Stockholm.
Arbetstider: Måndag - Fredag, kl 09.00 - 18.00 (Inga sena kvällar!)
Omfattning: Heltidstjänst
Utbildas på plats! En god grund lägger spår för en fantastisk utvecklingskurva och karriär. Din anställning kommer därför att starta med en teoretisk samt praktisk utbildning inom produktkunskap och säljteknik. Du kommer även arbeta tätt inpå erfarna säljare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.
Låter detta som något för dig eller någon du känner? Tveka inte på att skicka in en ansökan redan idag eller mejla övriga frågor till info@missions.se
