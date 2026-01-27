Innesäljare - säkerhetstjänster för privat & företag

FB Supportteam AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-27


Vill du utvecklas inom försäljning och kommunikation, eller är du nyfiken på att testa säljyrket i en professionell miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker dig som är ambitiös, driven och vill bygga både självförtroende och kompetens inom försäljning. Hos oss får du lära dig modern kommunikationsteknik, arbeta målinriktat och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
I rollen som innesäljare kontaktar du både befintliga och nya privat- samt företagskunder. Du arbetar från vårt nyrenoverade kontor på plan 9 i Kista - högst upp i Nordic Forum, i en inspirerande och energifylld miljö.
Om rollen
Som säljare på Västkustbolaget hjälper du kunder att ta del av våra säkerhetslösningar genom tydlig rådgivning, hög service och attraktiva erbjudanden. Vi värdesätter långsiktighet och ser gärna att du vill växa inom bolaget tillsammans med våra säljare och ledare.
Vi erbjuder bland annat
Fri tillgång till modernt gym och träningsanläggningar

Subventionerad lunch - vi står för halva kostnaden

Kostnadsfria utbildningar via Framgångsakademin

Löpande internutbildningar och daglig coaching

Vi söker dig som
Vill arbeta heltid

Är tävlingsinriktad och motiveras av mål

Talar och skriver svenska obehindrat

Har en positiv inställning och vilja att utvecklas

Erfarenhet av försäljning/telemarketing är meriterande men inget krav

Hos oss får du
En stabil arbetsgivare med goda karriärmöjligheter

Regelbundna teamaktiviteter och säljtävlingar

Gedigen produkt- och säljutbildning

Trygg ersättningsmodell med höga provisioner utan tak

Möjlighet att växa och avancera inom koncernen

Om Västkustbolaget
Västkustbolaget består av över 120 medarbetare och 10 dotterbolag. Vi har byggt en stark organisation med tydligt fokus på utveckling, prestation och trivsel. Kulturen präglas av ambition, laganda och ett gemensamt driv att lyckas - både individuellt och som team.
Skicka in din ansökan redan idag - vi bokar intervjuer löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7127250-1810923".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FB Supportteam AB (org.nr 559049-3747), https://karriar.vendosales.se
Torshamnsgatan 35 (visa karta)
164 40  KISTA

Arbetsplats
Västkustbolaget

Kontakt
Akar Rad
akar@vkb.se

Jobbnummer
9708309

