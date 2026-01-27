Innesäljare - säkerhetstjänster för privat & företag
Vill du utvecklas inom försäljning och kommunikation, eller är du nyfiken på att testa säljyrket i en professionell miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker dig som är ambitiös, driven och vill bygga både självförtroende och kompetens inom försäljning. Hos oss får du lära dig modern kommunikationsteknik, arbeta målinriktat och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
I rollen som innesäljare kontaktar du både befintliga och nya privat- samt företagskunder. Du arbetar från vårt nyrenoverade kontor på plan 9 i Kista - högst upp i Nordic Forum, i en inspirerande och energifylld miljö.
Om rollen
Som säljare på Västkustbolaget hjälper du kunder att ta del av våra säkerhetslösningar genom tydlig rådgivning, hög service och attraktiva erbjudanden. Vi värdesätter långsiktighet och ser gärna att du vill växa inom bolaget tillsammans med våra säljare och ledare.
Vi erbjuder bland annat
Fri tillgång till modernt gym och träningsanläggningar
Subventionerad lunch - vi står för halva kostnaden
Kostnadsfria utbildningar via Framgångsakademin
Löpande internutbildningar och daglig coaching
Vi söker dig som
Vill arbeta heltid
Är tävlingsinriktad och motiveras av mål
Talar och skriver svenska obehindrat
Har en positiv inställning och vilja att utvecklas
Erfarenhet av försäljning/telemarketing är meriterande men inget krav
Hos oss får du
En stabil arbetsgivare med goda karriärmöjligheter
Regelbundna teamaktiviteter och säljtävlingar
Gedigen produkt- och säljutbildning
Trygg ersättningsmodell med höga provisioner utan tak
Möjlighet att växa och avancera inom koncernen
Om Västkustbolaget
Västkustbolaget består av över 120 medarbetare och 10 dotterbolag. Vi har byggt en stark organisation med tydligt fokus på utveckling, prestation och trivsel. Kulturen präglas av ambition, laganda och ett gemensamt driv att lyckas - både individuellt och som team.
