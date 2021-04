Innesäljare - Profilreklam - Pins Factory AB - Säljarjobb i Stockholm

Pins Factory AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Vi söker dig som har höga ambitioner, är en tävlingsmänniska och som vet vilken insats som krävs för att nå framgång.Vi är ett litet team som har vårat kontor & showroom centralt på Östermalm i Stockholm.Vi har sedan 30 år förstärkt stora delar av Sveriges företag med profil & kampanjprodukter. Vi arbetar med flera stora företag samt organisationer tex. Regeringskansliet, Volvo, Rädda Barnen, Röda Korset, Cancerfonden, Skatteverket samt Naturskyddsföreningen för att nämna några.Vi söker helst dig som arbetat i branschen på något sätt så att du snabbt kan komma igång. Har du inte arbetat inom profil-, tryckbranschen så går det bra att söka om du har minst ett års dokumenterad erfarenhet som innesäljare/kundservice B2B, vi anpassar grundlönen efter branscherfarenhet.Det finns flera möjligheter till utveckling, antingen inom huvudbolaget PINS FACTORY alternativt vårat systerföretag The Brand Concept, kanske är du en blivande partner i företaget?Vi ser gärna att du har en förmåga att snabbt kunna bygga relationer och även har en känsla för design.En viktig del i arbetet är att skall skapa bra relationer med våra kunder. Vi arbetar inte med telemarketing men vi har ett kundregister som vi behöver uppdatera första tiden för att få kontakt och skapa en relation med kunden.Kontakt sker via telefon och sedan utvecklas relationen via löpande telefonkontakt samt via bokade kundbesök hos oss eller via videomöte.Vi har upparbetade kunder och arbetar uteslutande mot företag, föreningar och organisationer. I vissa fall kan du få drop-in kunder, inkommande förfrågningar via tele/mail och du är även med och representerar oss på mässor och mingel.2021-04-07Kundkontakt, försäljning, bearbetning av nya och befintliga kunderKundbesökKampanjplaneringKorrekturhanteringSkisserOfferthanteringKalkylering, förhandlingInköpTjänsten är på heltid måndag till fredag 8.00 - 17.00 , men för rätt person kan vi även tänka oss en deltidstjänst.Arbete & MiljöFör oss är både miljö & medmänniska viktig. Vi ställer höga krav på underleverantörer. När våra kunder arbetar med PINS FACTORY får de produkter som producerats under godkända arbetsförhållanden, det förekommer ej någon form av barnarbete eller könsdiskriminering i våra produktionsled. När kunden väljer PINS FACTORY så bidrar de helt enkelt till en liten bättre värld & miljö.Vi erbjuder bra lönevillkor för dig som vill prestera och satsar långsiktigt.Lönen består av en garantilön och en provision. Garantilönen stiger varefter du presterar.OBS! VI BER REKRYTERINGSFÖRETAG ETC ATT RESPEKTERA ATT VI EJ VILL BLI UPPSÖKTA PÅ TELEFON ELLER MAIL!Sista dag att ansöka är 2021-05-14Pins Factory ABStyrmansgatan 1611454 Stockholm5677406