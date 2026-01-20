Innesäljare - Metalldivisionen Würth
2026-01-20
Vi expanderar vårt team och söker en ambitiös Innesäljare med stort kundfokus. Vår Innesäljsavdelning finns till för våra mindre kunder och arbetar med telefon som främsta kommunikationskanal. Innesälj har som huvudsaklig uppgift att driva försäljning över telefon, genom våra Butiker och vår E-handeln.
Innesäljare Metall - Du bearbetar kunder som är verksamma inom installation, service och underhållsverkstäder.
Vad innebär det att jobba som Innesäljare på Würth?
Som Innesäljare genomför du uppsökande bearbetning på nya och befintliga kunder utifrån uppsatta mål och budget. Kundrelationer byggs upp och vårdas genom kontinuerlig uppföljning och merförsäljning av våra produkter och tjänster. Tillsammans med teamet utvecklar du effektiva och kvalitativa arbetssätt som skapar fler glada kunder.
Vi vill att du
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av försäljning
• Har arbetat med telefonen som främsta arbetsverktyg
• Har erfarenhet av att arbeta effektivt i olika system samt Officepaketet
• Behärskar kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av vår bransch eller ett uttalat intresse för våra produkter.
För att bli framgångsrik i rollen ser du värdet av personlig utveckling och ett gott samarbete med övriga kollegor. Du har en god förmåga att lyssna och kommunicerar tydligt i tal och skrift. Du är bekväm med administrativa moment och arbetar både metodiskt och strukturerat samt kan prioritera och varva mellan olika arbetsuppgifter med målet i sikte.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - speglar vilka vi är, både som individer och som företag. Vår värdegrund är hjärtat i vår företagskultur och speglar både vår historia och vår ambition. Den leder oss i vårt arbete för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. När vi konsekvent fattar beslut i linje med våra värderingar, rör vi oss steg för steg mot vår vision.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete med ansvar och goda möjligheter till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Andra förmåner är förskottsemester, lunchförmån, en bra arbetsmiljö, friskvårdsbidrag, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om din ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 2026-02-05.
Kontaktperson är Regionchef Marie Hedlund tel. 070 300 74 89.
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester inför nästa steg i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller e-mail för en första intervju som kan ske digitalt alternativt på vårt kontor. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en andra intervju på vårt kontor för de kandidater som går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
• Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringen.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.
Vår värdegrund som bygger på inspiration, mod och passion visar vad vi står för och vad vi vill åstadkomma.
