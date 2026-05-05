Inköpsstrateg
2026-05-05
Administrativa avdelningen söker inköpsstrateg till inköpsenheten. Vi söker en utvecklingsinriktad medarbetare som tillsammans med oss vill göra goda affärer för Region Gotland!
Inköpsenheten ansvarar för strategiskt inköpsarbete, genomför upphandlingar och samordnar avtalsförvaltning med en av Sveriges bredaste upphandlingsportföljer inom offentlig sektor.
Då vi arbetar med strategiskt inköp och upphandlingar för såväl kommun- och regionala uppgifter som regional utveckling har vi en mycket diversifierad verksamhet. Vi erbjuder därför stora möjligheter och utmaningar för våra medarbetare att bidra med sina erfarenheter.
På enheten arbetar 11 personer varav två inköpsstrateger och vi söker nu ytterligare en engagerad inköpsstrateg som tillsammans med oss vill vidareutveckla Region Gotlands inköpsarbete.
Region Gotland är öns största arbetsgivare med en mängd olika kompetenser. På inköpsenheten har du möjlighet att göra skillnad för medborgare, samhället och världen. Du blir en viktig person i en stor organisation med mycket kunskap. Ledstjärnor för vårt arbete är delaktighet, förtroende och omtanke.
Hos oss får du ett mycket spännande arbete med goda utvecklings- och påverkansmöjligheter inom inköp för Region Gotland och alla våra intressenter.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till goda affärer och vidareutveckla Region Gotlands strategiska inköpsarbete. Du sätter stort värde i gott professionellt bemötande till alla, genomför ett arbete med hög kvalitet och ser vikten av löpande utveckling med ett lösningsorienterat perspektiv.
Du deltar i arbetet med att utveckla styrning och organisation för inköp, säkerställer värdeskapande processer och rutiner samt identifierar och driver utveckling inom inköpsområdet. Det gör du såväl avseende arbetssätt som systemstöd för att säkerställa en ändamålsenlig intern styrning och kontroll samt hållbara affärer. Inköpsstrategerna arbetar exempelvis med utveckling av Region Gotlands inköp relaterat till välfärdsbrottslighet, försörjningsberedskap, hållbarhet och utveckling av avtalsförvaltning.
En viktig del i inköpsstrategernas arbete med att göra goda affärer och säkerställa effektiva inköp på Region Gotland är att föra dialog med näringsliv och andra externa intressenter. Du arbetar också tillsammans med många parter på Region Gotland såsom inköpsenheten, inköpssamordnare för alla förvaltningar, verksamhetsutvecklare. I arbetet ingår viss rådgivning och att hålla inköpsutbildningar för olika målgrupper.
Du ska på ett självständigt sätt kunna planera, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet. Samtidigt är en viktig framgångsfaktor i arbetet att ha många kontakter och goda samarbeten såväl externt som internt. Du deltar aktivt i utvecklingen av Region Gotlands inköp och har stor möjlighet att påverka innehållet i ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker en inköpsstrateg med universitets- eller högskoleexamen inom exempelvis ekonomi eller juridik alternativt utbildning eller arbetslivserfarenhet som Region Gotland bedömer motsvarar kraven i tjänsten. Du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete inom inköp i EU.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med inköp och upphandlingar samt avtal inom offentlig sektor. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med välfärdsbrottslighet, försörjningsberedskap och hållbarhet, främst ur ett inköpsperspektiv. Erfarenhet av arbete med att utveckla processer, program- eller projektledning, planering och uppföljning samt utveckling av avtalsförvaltning är också värdefullt.
Då arbetet omfattar många kontakter är det viktigt att du är verksamhetsorienterad och bra på att kommunicera med olika målgrupper. Du samarbetar och skapar goda relationer samt inger förtroende och har hög integritet. Du värdesätter att ge god service och stöd. Det är viktigt att du är strukturerad och noggrann. Du är resultat- och lösningsorienterad samt uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du har erfarenhet av att arbeta med olika IT-system samt med digitala inköpssystem.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
621 81 VISBY Arbetsplats
Inköpsenheten Kontakt
inköpschef
Nanna Sörling nanna.sorling@gotland.se 0498-269553
