Inköpssamordnare till fastighetsförvaltningen
2026-01-19
Som inköpssamordnare hos oss är du spindeln i nätet i upphandlingsarbetet. Du skapar ordning, samordnar kompetenser och driver kvalitet i varje steg, samtidigt som ditt arbete bidrar till hållbara lösningar för en hel stad.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I rollen som inköpssamordnare har du en central funktion inom fastighetsenheten och bidrar till att skapa struktur, överblick och kvalitet i förvaltningens inköps- och upphandlingsarbete. Du är länken mellan enheten för strategiska inköp och förvaltningen i upphandling och inköpsfrågor samt ansvarar för att samordna och planera förvaltningens upphandlingsbehov så att de är tydliga, väl förberedda och långsiktigt hållbara.
Du medverkar genom hela upphandlingsprocessen och samordnar förvaltningens sakkunniggrupper. Rollen innebär att fungera som en sammanhållande länk mellan upphandlare och beställare. En central del av uppdraget är att säkerställa att arbetet bedrivs korrekt och i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), samt att ge stöd till kollegor i frågor som rör inköp och upphandling. Du ansvarar även för att analysera enhetens inköpsmönster och volymer i stadens spendverktyg. Inför nämnd förbereder och upprättar du beslutsunderlag och handlingar avseende avtal och upphandlingar, vilket ställer höga krav på noggrannhet, saklighet och kvalitet.
Din kompetens
För att lyckas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom inköp eller upphandling, alternativt en avslutad gymnasieutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet inom området. Du har god kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och känner väl till upphandlingsprocessen. Utöver det har du erfarenhet av att presentera och hålla föredrag inför större grupper samt är trygg i att förmedla information och resonemang till olika målgrupper. Du är även trygg och prestigelös i att samordna och hålla ihop personer med olika bakgrunder i skiftande konstellationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ABT 06.
Vi erbjuder
Här har du förmånen att arbeta nära kollegor i ett härligt gäng med stort servicefokus. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och utmanas av problemlösning och utvecklingsarbete. Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt, ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina cirka 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Övrig information
