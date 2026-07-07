Inköpsprojektledare och/eller materialplanerare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-07
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Inköpsprojektledare och/eller materialplanerare hos vår kund.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
• Minst 1–3 års erfarenhet av inköp, materialplanering, supply chain eller logistik. - Relevant utbildning (som inköp, logistik/supply chain, industriell ekonomi, produktionsteknik eller liknande. - Gärna erfarenhet av att arbeta i ERP-system - Flytande svenska och engelska i tal och skrift. - Erfarenhet av att arbeta i projekt eller med flera parallella uppgifter.
Detaljer - Ort: Lund. -Vi gör löpande urval. -Startdatum är indikativt. -Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Du kommer i denna roll få möjlighet att utveckla din tekniska kompetens och även vara en del av ett samarbetsvänligt och stöttande arbetsklimat där teamet växer och lär av varandra.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033794-2091202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Lund Station (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9996041