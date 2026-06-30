Inköpsprojektledare / Materialplanerare för uppdrag i Lund!
Poolia AB / Civilingenjörsjobb / Lund Visa alla civilingenjörsjobb i Lund
2026-06-30
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Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där du får vara med och bidra till några av Sveriges mest avancerade projekt? Vi söker nu en Inköpsprojektledare och/eller Materialplanerare för ett konsultuppdrag inom försvarsindustrin.
Om uppdraget
I rollen kommer du att planera, samordna och leda inköpsarbetet i olika ubåtsprojekt. Du blir en viktig del av projektorganisationen och ansvarar för att säkerställa att material och inköpsaktiviteter genomförs enligt projektets tidplan, kvalitet och affärsmål.
Arbetet innebär ett nära samarbete med projektledning, inköp, leverantörer och övriga intressenter för att säkerställa effektiva materialflöden och leveranser.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Planera och leda inköpsaktiviteter inom pågående projekt
Säkerställa materialförsörjning enligt projektets tidplan
Samordna inköps- och materialplaneringsfrågor med interna och externa parter
Följa upp leveranser och hantera avvikelser
Bidra till ett effektivt och strukturerat genomförande av projektens inköpsarbete
Vi söker dig som
Har 1–3 års relevant arbetslivserfarenhet inom inköp, materialplanering eller närliggande område
Har deltagit i eller genomfört liknande arbetsuppgifter tidigare
Har dokumenterad kompetens inom området genom utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet
Arbetar strukturerat och självständigt med avgränsade arbetsuppgifter
Trivs i en projektorienterad miljö och har god samarbetsförmåga
Meriterande
Tidigare erfarenhet från projekt inom tillverkande industri eller försvarsindustrin
Erfarenhet av projektinköp och materialplanering i komplexa verksamheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994306-2078608". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Lund Centralstation (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9985783