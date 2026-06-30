Inköpsprojektledare / Materialplanerare för uppdrag i Lund!

Poolia AB / Civilingenjörsjobb / Lund
2026-06-30


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Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där du får vara med och bidra till några av Sveriges mest avancerade projekt? Vi söker nu en Inköpsprojektledare och/eller Materialplanerare för ett konsultuppdrag inom försvarsindustrin.
Om uppdraget
I rollen kommer du att planera, samordna och leda inköpsarbetet i olika ubåtsprojekt. Du blir en viktig del av projektorganisationen och ansvarar för att säkerställa att material och inköpsaktiviteter genomförs enligt projektets tidplan, kvalitet och affärsmål.
Arbetet innebär ett nära samarbete med projektledning, inköp, leverantörer och övriga intressenter för att säkerställa effektiva materialflöden och leveranser.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Dina arbetsuppgifter
Planera och leda inköpsaktiviteter inom pågående projekt

Säkerställa materialförsörjning enligt projektets tidplan

Samordna inköps- och materialplaneringsfrågor med interna och externa parter

Följa upp leveranser och hantera avvikelser

Bidra till ett effektivt och strukturerat genomförande av projektens inköpsarbete

Vi söker dig som
Har 1–3 års relevant arbetslivserfarenhet inom inköp, materialplanering eller närliggande område

Har deltagit i eller genomfört liknande arbetsuppgifter tidigare

Har dokumenterad kompetens inom området genom utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet

Arbetar strukturerat och självständigt med avgränsade arbetsuppgifter

Trivs i en projektorienterad miljö och har god samarbetsförmåga

Meriterande
Tidigare erfarenhet från projekt inom tillverkande industri eller försvarsindustrin

Erfarenhet av projektinköp och materialplanering i komplexa verksamheter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994306-2078608".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Lund Centralstation (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9985783

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