Inköpsledare till viktigta Förbifart Stockholm! - Poolia Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-04-13Poolia söker Inköpsledare till utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm!Vår kund, en stor entreprenad- och industrikoncern, behöver komplettera sitt inköpsteam med flera medarbetare och söker nu 1-2 inköpsledare, med god erfarenhet från byggbranschen. Behovet kan påbörjas som ett hyruppdrag via Poolia eller som en direktrekrytering hos kunden.Det är viktig att denna tillsättning sker skyndsamt.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-04-13Uppgifterna innefattar ansvar för planering, genomförande och uppföljning av inköp i enlighet med projektets inköpsprocess. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:ta fram förfrågningsunderlag och genomföra Begäranden, inklusive tekniska förtydligandenutvärdera offerter och driva förhandlingarsamla in nödvändiga dokument och information för kontinuerlig kontroll av leverantörer via; Bisnode, Skatteverket och KronofogdenFörbereda kontraktshandlingar och teckna avtal med underentreprenörer och leverantörerarbeta med leverantörsutveckling med målet att sänka projektets totala inköpskostnaderarbeta medFakturakontroll/priskontroll mot erbjudanden och upphandlade avtalfölja upp leverantörer och reklamationerarbeta med andra uppgifter i inköpsteametVem är du?Vi söker dig med en högre utbildning inom ingenjörsvetenskap eller ekonomi, som har god förståelse för både tekniska och ekonomiska frågor, en känsla för ekonomi samt förmågan att se inköpets totala kostnadsbild. Vi ser gärna att du har minst 10 års erfarenhet av inköp i anläggningsbranschen. I rollen måste du behärska svensk kontraktsrätt.Du har god erfarenhet av förhandling/upphandling och inköp. Du har erfarenhet av att förbereda och ta fram svenska avtal inom inköp, i enlighet med bland annat ABM 07 och AB U07 samt Administrativa Föreskrifter. Du har vidare god förmåga att tolka tekniska beskrivningar och förtydliganden i samråd med leverantörer och interna intressenter. Erfarenhet från byggbranschen är en klar fördel.Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann, arbetar systematiskt och kan hantera flera saker samtidigt. Till detta har du förmåga att prioritera arbetsuppgifter och har en stark drivkraft att leverera goda resultat. Av naturen har du ett driv och er företagsam. Du är bra på att förhandla, trygg i rollen som medlare, pålitlig och professionell. Du trivs med samarbete och att vara en del av ett team. Du är en social och utåtriktad person som är lätt att komma i kontakt med. Du är lösningsorienterad och sätter dig lätt in i tekniska beskrivningar och avtalsmässiga krav relaterat till inköp av produkter och tjänster (underentreprenader). Du har en god juridisk förståelse, är tydlig och vågar "ta en strid".Om verksamhetenHos vår kund blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän som brinner för sitt område och att nå resultat. Här värdesätts sambandet mellan trivsel och prestation, och de är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivselbland de anställda. De värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Poolia Sverige AB5689303