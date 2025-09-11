Inköpskoordinator till världsledande forskningsanläggning
2025-09-11
Sök rollen som inköpskoordinator och bli en viktig del av MAX IV:s inköpsresa. Här får du kombinera operativt inköpsarbete med strategisk koordinering - i forskningsvärldens absoluta framkant.
OM TJÄNSTEN
I rollen som inköpskoordinator stöttar du MAX IV:s verksamhet med operativa inköp, direktupphandlingar och intern rådgivning. Du arbetar nära både forskare och ekonomifunktion i en komplex och spännande miljö. Uppdraget tillsätts omgående och pågår till slutet av februari 2026.
Du erbjuds
• Ett kvalificerat och varierat inköpsuppdrag i en världsledande forskningsmiljö
• Möjlighet att bidra till utvecklingen av inköpsprocesser och rutiner
• Samarbete med engagerade kollegor inom ekonomi, teknik och forskning
• En internationell och dynamisk arbetsplats präglad av innovation och samarbete
• Onboarding och stöd från både ekonomichef och erfarna upphandlare
• En konsultchef som är med dig hela vägen
• Koordinera och stötta inköp enligt Lunds universitets riktlinjer
• Administrera avtal, beställningar och diarieföring
• Utföra direktupphandlingar upp till 700 000 SEK
• Ge intern rådgivning i frågor kring logistik, tull och leveransvillkor
• Stötta forskare och tekniska specialister i inköpsrelaterade frågor
• Delta i interna möten och nätverk inom organisationen
VI SÖKER DIG SOM
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
• Har utbildning inom inköp, företagsekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta självständigt med inköpsfrågor
• Arbetar systematiskt, proaktivt och strukturerat
• Har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad
• Är initiativtagande, flexibel och noggrann
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från forskningssektorn eller offentlig sektor
• Kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Erfarenhet av logistik, tullhantering och leveransvillkor
• Erfarenhet av avrop och upphandlingsprocesser i komplexa organisationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium som drivs av Lunds universitet och är en av världens mest avancerade och ljusstarka synkrotronljusanläggningar. Anläggningen erbjuder toppmodern utrustning och möjliggör banbrytande forskning inom teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. Hos MAX IV möts forskare från hela världen i en internationell och innovativ miljö som präglas av starkt samarbete, mångfald och en öppen kultur för nyfikenhet och utveckling. Att arbeta här innebär att bidra till forskning i världsklass samtidigt som du blir en del av en engagerad och stödjande arbetsplats med höga ambitioner och fokus på hållbarhet och jämställdhet. Varaktighet, arbetstid, etc.
