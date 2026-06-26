Inköpskoordinator till Swedavia
Bemannia AB (Publ.) / Inköpar- och marknadsjobb / Sigtuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sigtuna
2026-06-26
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Vi söker nu en inköpskoordinator till ett spännande uppdrag i Stockholm!
Swedavia AB genomför och planerar just nu en utbyggnad. Kunden befinner sig i ett tidigt stadium och arbetar med förberedelser inför kommande om- och utbyggnader.
Om uppdraget
Detta är konsult uppdrag via Bemannia där du kommer att arbeta på uppdrag hos Swedavia placerat i Stockholm. Uppdraget sker med start 2026-09-01 till och med 2028-09-30.
Du blir en del av ett projekt som befinner sig i ett tidigt skede med fokus på förberedelser inför kommande förändringar. Projektet utgör en viktig del av Swedavias långsiktiga kapacitetsutveckling och bidrar till den framtida tillväxten.
Arbetet kommer vara på heltid och utförs huvudsakligen på plats hos kunden, där du förväntas arbeta från kontoret minst 80 procent av din arbetstid. Initialt under hösten 2026 beräknas omfattningen till 50% med eventuell möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
I rollen fungerar du som ett stöd till projektledare, programkoordinator och projektcontroller. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ekonomiadministration samt administration kopplad till beställningsprocessen.
Arbetsuppgifterna omfattar även:
Granskning och godkännande av fakturor.
Hantering av fakturaunderlag från projektledare.
Fakturahantering.
Kontering.
Hantering av inköpsunderlag.
Säkerställa att rätt attestled följs.
Bifoga fakturaunderlag, exempelvis dagböcker.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Relevant examen (lägst gymnasieexamen) eller annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 5-års administrativ erfarenhet, tidigare erfarenhet som ekonomiassistent eller inom administratörsroller.
Erfarenhet av tidigare liknande uppdrag.
Tidigare erfarenhet av fakturahantering och avropshantering.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Kan arbeta självständigt och ha ansvar.
Meriterande
Erfarenhet från att ha arbetat i affärs- och projektsystem.
Kunskap om systemet IFS
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är strukturerad, självgående, noggrann, ansvarstagande, tydlig, bidrar med positiv energi och arbetar med hög service.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-08-13
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén och Pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på +4672-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978113-2073961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9981888