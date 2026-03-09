Inköpskoordinator Till Instore Agency
2026-03-09
Vill du arbeta med inköp och projektadministration i en internationell miljö där innovation och samarbete står i centrum?
Gillar du detaljer på produkter och vill vara med och utveckla designade galgar, påsar och skyltdockor tillsammans med våra fabriker i hela världen åt våra kunder?
Vi på Instore Agency är experter på butiksexponering och har sedan 60-talet hjälpt varumärken att synas och skapa upplevelser i butik. Vi är stolta över vårt arbete och nytänkande; hos oss får du arbeta i ett företag som värdesätter kreativitet, engagemang och långsiktiga relationer. Vår kultur präglas av prestigelöshet, högt tempo och en stark vilja att utvecklas tillsammans. Vi tror på att ge våra medarbetare stort ansvar att lösa uppgiften och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Nu söker vi en inköpskoordinator som arbetar med operativt inköp till vårt team i Mölndal - Kom och häng med oss! Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som inköpskoordinator blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för den operativa kontakten med våra leverantörer i utveckling av våra kunddesignade produkter. Arbetet innebär daglig förhandling med våra fabriker världen över för att möta våra kunders önskemål och för att hjälpa våra säljare med bättre lösningar. Arbetsuppgifterna är inköp, logistik samt projektadministration för många parallella projekt. Du har daglig kontakt med leverantörer världen över i nära samarbetar med våra säljare i Norden. Du sköter försörjningen av produkter som påsar, förpackningar, skyltdockor och galgar, samtidigt som du underhåller vårt ERP-system och säkerställer effektiva processer. Rollen innebär också att hantera import, frakt och tullfrågor och att bygga långsiktiga relationer med leverantörer.
Tjänsten är på heltid, dagtid på vårt kontor i Mölndal, Göteborg med start enligt överenskommelse. Profil
Vi tror att tidigare erfarenhet av inköp och logistik är en bra grund för att lyckas i rollen. Har du dessutom kunskap inom import, frakt och tullhantering är det meriterande. Du har goda kunskaper i Office-paketet, vana av ERP-system och behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Eftergymnasial utbildning inom inköp/logistik/materialadministration är en styrka, men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Du har lätt för att skapa bra relationer med både leverantörer och kunder. Du är ansvarstagande, självgående och är nyfiken, engagerad och social, med ett prestigelöst och samarbetsinriktat förhållningssätt.
Varför Instore Agency?
Hos oss blir du en del av ett företag med stark gemenskap, liten organisation och korta beslutsvägar. Vi värdesätter idéer och initiativ där du får tydliga möjligheter att påverka och utvecklas. Vi arbetar i en dynamisk miljö där varje dag är olika, och vi tror på att ha kul på jobbet samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder. Vår historia sträcker sig långt tillbaka, men vi är alltid på väg framåt med nya lösningar och kreativa koncept.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Instore Agencys team som skapar butikslösningar i världsklass! Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 25/3 2026. Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
Om Instore Agency of Scandinavia
Instore Agency är enkelt. Kunden har fast butiks-exponering. Vi har den rörliga. Kunden har varumärket, reklamkonceptet och butiksinredningen.Vi har galgarna, påsarna, presentförpackningarna, skyltdockorna och i stort sett allt annat som rör sig i butiken, men också från butiken. Här är vi i en egen klass. För vi gör mer än säljer produkter. Med oss får du kreativa experter som kommer med lösningar som lyfter din butik ytterligare. Det här är något vi gjort sedan 60-talet. Och det är något vi älskar.Inspireras på www.instoreagency.se Så ansöker du
