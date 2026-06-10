Inköpskoordinator/Kalkylerare
J D Stenqvist Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Åstorp Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Åstorp
2026-06-10
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J D Stenqvist Aktiebolag i Åstorp
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings- och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser. Dialoger och brainstorming är grunden för att förstå kundens speciella behov för att uppnå en optimal lösning. Fokus är en långsiktig nära relation med kunderna.
Vi söker nu en INKÖPSKOORDINATOR-KALKYLERARE.
I rollen som inköpare och kalkylerare söker vi en noggrann och intresserad kollega.
Dina ansvarsområden:
• Ansvara för att kalkylen har rätt prissättning och beräkning av omkostnader.
• Skapa kalkyler utifrån vår standardformatlista och uppgifter från sälj och produktion.
• Ansvar för kalkylsystemet och standardformatlistan är uppdaterat med material, format etc.
• Behjälplig med inköpsprocesserna.
• Övriga ansvarsområden är bland annat faktura kontroll, inventering, leverantörskontakter och förhandlingar.
Din profil:
• För att lyckas i rollen är du strukturerad och har en förmåga att prioritera och fatta beslut när det krävs.
• Som Inköpskoordinator/Kalkylerare arbetar du förtroendeskapande både internt och externt.
• Du är strukturerad och noggrann med förmågan att se saker ur olika perspektiv, affärsmässigt, drivkraft och förmåga att se möjligheter.
• Du är en god administratör, bekväm med registervård och van att arbeta självständigt.
• Jobbet passar dig som är kommunikativ och har en analytisk ådra.
• Du har utbildning på minst gymnasienivå samt några års arbetslivserfarenhet, har du dessutom erfarenhet av inköpsarbete från den grafiska branschen är det meriterande.
• Flytande svenska och engelska både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder:
• Ett arbete med frihet under ansvar i ett familjeföretag med stark företagskultur.
• Tillsvidare heltidsanställning, efter 6 månaders provanställning.
• Fortlöpande support, utbildning och utveckling
LÅTER DETTA SOM EN ROLL FÖR DIG? ANSÖK NU!
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka din ansökan till: hr@stenqvist.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hr@stenqvist.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpskoordinator-Kalkylerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J D Stenqvist Aktiebolag
(org.nr 556029-7862), http://www.stenqvist.com
N. Kyrkogatan 6, Kvidinge (visa karta
)
265 02 KVIDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J D Stenqvist AB Jobbnummer
9958362