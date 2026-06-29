Inköpskoordinator
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sigtuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sigtuna
2026-06-29
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Vill du vara med och bidra till en av Sveriges mest omfattande och samhällsviktiga flygplatsutbyggnader? Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad Inköpskoordinator till Swedavias program T5 PBI+ på Stockholm Arlanda Airport.
Det här är ett långsiktigt konsultuppdrag där du får en central roll i att stötta stora infrastrukturprojekt med ekonomiadministration, fakturahantering och uppföljning – i en miljö där noggrannhet, struktur och samarbete är avgörande.
Uppdraget passar dig som trivs i en koordinerande roll i komplexa projektmiljöer och som vill arbeta nära både projektledning och ekonomifunktioner i en samhällskritisk verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som Inköpskoordinator kommer du att arbeta på programnivå och vara ett viktigt administrativt stöd till hela T5 PBI+-programmet. Rollen innebär att du hanterar och följer upp fakturor, säkerställer korrekt kontering och attestflöden samt stöttar projektorganisationen i beställnings- och inköpsprocesser.
Du arbetar nära programkoordinator och projektcontroller och fungerar som en referenspunkt i fakturaflödet. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att fakturor hanteras korrekt, att underlag är kompletta och att uppföljning av kostnader sker strukturerat.
Uppdraget genomförs på uppdrag av Swedavia och är placerat på Stockholm Arlanda Airport. Du blir anställd som konsult via Poolia, med uppdragsstart i september 2026. Vi ser att uppdraget på sikt kommer vara på heltid, men initialt under hösten 2026 beräknar vi omfattningen till 50%. Du kommer att jobba mot Arlanda och du förväntas vara på plats 80% av din arbetstid. Uppdraget kan komma att förlängas efter 2028-09-30, två optioner på 12 månader vardera.
Vi ser med fördel att konsulten kan arbeta som underkonsult i uppdraget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera fakturor inklusive kontering, attestflöden och uppföljning
Säkerställa korrekt hantering av fakturaunderlag, exempelvis dagböcker och projektunderlag
Följa upp att projektmedlemmar granskar och godkänner fakturor i tid
Administrera och hantera inköps- och beställningsunderlag
Följa upp upparbetade kostnader kopplade till konsultavrop
Sammanställa inköps- och kostnadsrapporter på programnivå
Stötta projektledare, programkoordinator och projektcontroller i ekonomiadministrativa frågor
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av administrativt arbete, gärna i roller som ekonomiassistent, administratör eller liknande. Du är van vid fakturahantering och har god förståelse för ekonomiska flöden i projektmiljöer. Du har goda kunskaper i Microsoft Office och erfarenhet av affärssystem (IFS är meriterande). Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du är noggrann, strukturerad och självgående samtidigt som du har en hög servicenivå och trivs med många kontaktytor. Du har lätt för att skapa ordning i komplexa flöden och säkerställer att processer följs på ett korrekt och effektivt sätt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och tydlig
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat
Säkerhetsprövning
Uppdraget är placerat inom säkerhetsklassad verksamhet på Arlanda och kräver godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Säkerhetsintervju och övriga bakgrundskontroller kan komma att ingå i processen.
Om Swedavia
Swedavia äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige. Organisationen har en nyckelroll i att möjliggöra hållbart resande och utveckla framtidens flygplatser. Här kombineras samhällsnytta med innovation, där stora infrastrukturprojekt bidrar till långsiktig kapacitetsutveckling och förbättrad resenärsupplevelse.
Om Poolia
Poolia är ett etablerat rekryterings- och bemanningsföretag som fokuserar på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Som konsult får du möjlighet att arbeta i spännande miljöer, utveckla din kompetens och bygga ett starkt professionellt nätverk.
Du omfattas av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och erbjuds stöd från en engagerad konsultchef genom hela uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988210-2076433". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9984168