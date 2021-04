Inköpscontroller till Affari - Maxkompetens Konsult AB - Inköpar- och marknadsjobb i Markaryd

Prenumerera på nya jobb hos Maxkompetens Konsult AB

Maxkompetens Konsult AB / Inköpar- och marknadsjobb / Markaryd2021-04-15Inköpscontroller till Affari ABMed visionen "Att inspirera till en unik känsla i alla rum, för alla tillfällen" har Affari framgångsrikt blivit en av Sveriges största grossister inom heminredning. Nu söker vi en erfaren Inköpscontroller som vill bli en del av ett engagerat Inköpsteam på Affari i Osby. Det här är en nyinrättad tjänst där du får stor möjlighet till påverkan och utveckling.DINA ARBETSUPPGIFTERSom Inköpscontroller är du involverad i hela inköpsprocessen och arbetar analytiskt med att utveckla och effektivisera denna. Dina främsta arbetsuppgifter består av:Uppföljning, analys och rapportering av nyckeltal såsom lagernivåer, kapitalbindning, prisutveckling samt beslutsunderlag för kampanjer.Driva proaktivt förbättringsarbete inom områden där avvikelser eller förbättringspotentialer har identifierats.Bistå inköpschef och sortimentsansvarig med inköpsanalyser inom respektive inköpskategori.Arbeta aktivt med att utveckla analysmetoder samt skapa olika former av varningssystem.Utveckla befintliga metoder för kategoristyrning samt vara ett stöd till sortimentsansvarig.Du kommer att tillhöra ett team med olika funktioner inom inköp som idag består av 6 personer, du rapporterar till Inköpschefen.DIN PROFILVi söker dig som har flera års erfarenhet av en liknande roll tillsammans med erfarenhet av inköp i en produkt- och sortimentsbaserad bransch. Har du tidigare arbetat inom retail så är detta meriterande. Vi ser gärna att du har en utbildning inom ekonomi eller inköp. Du har kunskap inom affärssystem, här arbetar man i Pyramid. Du har goda kunskaper inom både svenska och engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper är av största vikt! Vi söker en analytisk och strukturerad person som kan bidra till det strategiska arbetet. Du är självständig, flexibel och kan växla fokus till där det behövs för stunden. Som person är du kommunikativ och samarbetsvillig- en riktig lagspelare som sätter laget före jaget.Vi ser mycket fram emot din ansökan!ÖVRIGTPlacering: OsbyStart: OmgåendeVaraktighet: TillsvidareArbetstid: Heltid, dagtidVi hoppas att vi väckt ditt intresse och att vi hör av dig snarast då vi kommer att arbeta med ett löpande urval. Detta är en direkt rekrytering till Affari AB. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-781 44 82 eller Ansökan tas emot via vår hemsida, www.maxkompetens.se. Sista ansökningsdag är den 29/4 2021. Ansökningar via e-post mottages ej pga GDPR.MER OM AFFARI ABLäs gärna mer om Affari på deras hemsida, www.affariofsweden.com Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-15Ej angivetSista dag att ansöka är 2021-04-29Maxkompetens Konsult AB5692832