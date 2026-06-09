Inköpschef till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-09
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UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety-operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. Hos oss får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck i en organisation med snabba beslutsvägar, högt engagemang och en verksamhet i stark tillväxt.
Key word: Ledarskap, strategiskt inköp, förändringsarbete.
Nu söker vi en Inköpschef som vill leda och vidareutveckla vår inköpsfunktion i takt med att verksamheten växer genom nya kontrakt och kommande kundleveranser. Vi söker dig som har erfarenhet av systematiskt inköpsarbete och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med ett nära operativt ledarskap.Inköpschef hos oss:
Du blir en del av vår Operations-organisation och får en central roll i en verksamhet som befinner sig i stark tillväxt och teknisk utveckling. Tillsammans med ett engagerat inköpsteam arbetar du nära produktion, projektledning, engineering och våra internationella leverantörer för att säkerställa att framtidens obemannade helikopterplattform levereras med högsta kvalitet och precision.
I takt med nya kontrakt, ökade produktionsvolymer och fortsatt teknikutveckling blir inköpsfunktionen en nyckelspelare i vår fortsatta resa. Här får du möjlighet att påverka både arbetssätt, processer och strategiska vägval i en högteknologisk miljö där innovation, affärsmässighet och samarbete går hand i hand.
Som Inköpschef ansvarar du för att leda och utveckla inköpsteamet samt skapa rätt förutsättningar för ett modernt, effektivt och hållbart inköpsarbete. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med ett nära operativt ledarskap där du driver utvecklingen av leverantörssamarbeten, inköpsstrategier och interna processer för att möta verksamhetens höga krav på kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet.
I rollen som Inköpschef kommer du att:
leda och vidareutveckla inköpsteamet i en teknikintensiv och expansiv verksamhet
säkerställa ett strukturerat, affärsmässigt och framtidsorienterat inköpsarbete
utveckla strategiska leverantörssamarbeten och skapa långsiktiga förutsättningar för hög leveransförmåga
driva förändrings- och förbättringsarbete kopplat till processer, digitalisering och utvecklingen av ett nytt ERP system
samarbeta tätt med produktion, utveckling och projektledning för att stötta verksamhetens tillväxt och tekniska utveckling
balansera strategiska initiativ med operativ närvaro i det dagliga arbetet och skapa rätt förutsättningar för teamet att lyckas
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med förmåga att skapa engagemang, bygga starka samarbeten och driva verksamheten framåt. Du trivs i en dynamisk miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och där du får kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet samt flera års erfarenhet från teknikintensiv verksamhet. Du har tidigare arbetat i en ledande roll och känner dig trygg i att leda team, skapa struktur och fatta beslut i en verksamhet med högt tempo och många kontaktytor.
Vi ser också att du har erfarenhet av systematiskt och affärsmässigt inköpsarbete samt en god förståelse för hur strategiska inköpsbeslut påverkar hela värdekedjan. Du har förmågan att växla mellan långsiktiga initiativ och operativa frågor och drivs av att utveckla både människor, processer och samarbeten.
Har du dessutom erfarenhet från flyg-, försvars- eller annan högteknologisk industri ser vi det som meriterande, liksom erfarenhet av förändringsarbete, digitalisering och implementering av nya arbetssätt eller affärssystem.
Rollen kräver att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Vi tror även att du är stresstålig, lösningsorienterad och motiveras av att skapa rätt förutsättningar för teamet och verksamheten i en expansiv och framtidsorienterad organisation
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7732478-2044822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9956010