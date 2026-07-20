Inköpschef Till Elmab I Dala-Järna Alt. Tranås
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vansbro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vansbro
2026-07-20
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Vansbro
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
ELMAB utvecklar och producerar högkvalitativa hydraulcylindrar och ventilblock i både kundanpassade och standardiserade modeller. Produkterna återfinns bland annat i entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och andra industriella applikationer där kvalitet, precision och leveranssäkerhet är avgörande.
Tillverkningen sker i moderna maskinparker med hög grad av automation. Tillsammans med välutbildade och kompetenta medarbetare, som sätter laget före jaget, skapas goda förutsättningar för både utveckling och kvalitet. Kvalitet i produkt, leverans och service har varit ELMAB:s kännetecken under många år – och är något bolaget ständigt arbetar för att bibehålla och utveckla.
ELMAB-koncernen befinner sig i en tydlig tillväxtfas. Sedan 2023 är koncernen en del av Grönskärsgruppen och under 2025 förvärvade ELMAB en majoritetspost i Melin & Carlsson Hydraulic AB, en etablerad tillverkare av hydraulcylindrar med verksamhet i Tranås och Borås. Förvärvet stärker koncernens position och skapar nya möjligheter att växa vidare.
I takt med att koncernen växer söker ELMAB nu en inköpschef med strategiskt fokus som vill vara med och utveckla en mer samordnad, affärsmässig och framtidsinriktad inköpsfunktion. Rollen innebär ett koncernövergripande ansvar och kan utgå från Tranås eller Dala-Järna, med närvaro på båda orterna.Arbetsuppgifter
Som inköpschef med strategiskt fokus får du en nyckelroll i att hålla ihop och utveckla inköpsarbetet inom ELMAB Group. Ditt uppdrag är att skapa struktur, samordna arbetssätt och säkerställa att koncernen arbetar med rätt leverantörer, rätt pris, rätt kvalitet och rätt leveranstider.
Du har personalansvar för tre inköpare, en medarbetare i Dala-Järna och två medarbetare i Tranås. Rollen kräver ett mobilt men samtidigt närvarande ledarskap, där du skapar tydlighet, förtroende och riktning även när teamet finns på olika orter. En viktig del blir att få bolagen att arbeta mer tillsammans och skapa gemensamma rutiner, prioriteringar och uppföljning inom inköp och avrop.
I uppdraget ingår att genomföra upphandlingar, driva leverantörsförhandlingar och genomföra leverantörsrevisioner. Du arbetar aktivt med att utveckla leverantörsbasen, följa upp befintliga samarbeten och identifiera nya seriösa leverantörer som kan bidra till rätt kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktig konkurrenskraft.
Rollen tillhör koncernledningen och innebär att du förväntas bidra med ett tydligt inköps- och affärsperspektiv i strategiska frågor. Du behöver kunna analysera fakta, förstå ekonomiska konsekvenser och driva beslut som stärker helheten – inte bara inköpsfunktionen.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategi, analys och praktiskt genomförande. Du kommer till en organisation med höga ambitioner, stark industriell kompetens och ett tydligt behov av struktur, förhandlingskraft och långsiktigt leverantörsarbete.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, gärna från industriell eller teknisk verksamhet. Du är van att driva upphandlingar, förhandla med leverantörer och arbeta med leverantörsutveckling, kvalitet och leveranssäkerhet. Du har ett ekonomiskt tänk och förstår hur inköp påverkar både marginal, produktion och kundlöfte.
Du har goda kunskaper i Excel och är trygg i att arbeta med data, uppföljning och beslutsunderlag. Erfarenhet av Monitor är meriterande. Eftersom rollen innebär kontakter med både svenska och internationella leverantörer är goda kunskaper i engelska ett krav.
Du har erfarenhet av att leda, samordna eller utveckla andra och trivs i ett ledarskap där du behöver skapa närvaro och tydlighet även på distans. Rollen kräver att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan bygga förtroende både i Tranås och Dala-Järna.
Som person är du analytisk, affärsmässig och professionell i ditt sätt att agera. Du är relationsskapande, men inte för personlig i förhandlingssituationer – du förstår mandat, affär och gränsdragning. Du är nyfiken på att hitta nya lösningar och leverantörer, samtidigt som du är strukturerad, driftig och tydlig i dina prioriteringar.
För att lyckas i rollen behöver du trivas i en växande koncern där inköpsfunktionen ska utvecklas i takt med större volymer och högre krav. Du behöver kunna kombinera strategisk höjd med operativ närvaro, och ha förmågan att driva förändring på ett sätt som skapar trygghet, struktur och resultat i hela organisationen.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-08-18. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Holmgatan 22 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Elmab Kontakt
Anna Andersson anna.andersson@clwork.se +46 70 821 53 18 Jobbnummer
10007299