Inköpschef till Advanced Programs
2025-09-18
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Brinner du för att göra affärer och gillar att tänka nytt? Nu har du chansen att vara med och forma Saabs framtid inom stridsflyg. Advanced Programs är en affärsenhet inom Aeronautics fokuserad på att flytta gränser för vad som är möjligt. Här ingår såväl Saabs interna start-up "the Rainforest", som verksamhet för att stötta Sveriges framtida vägval inom stridsflyg. Vi bedriver även affärsutveckling med internationella partners med avsikt att erbjuda lösningar inom stridsflyg nationellt och internationellt.
Som inköpschef inom BU Advanced Programs arbetar du brett med många olika teknikområden och har ett stort kontaktnät såväl internt som externt. Du leder en mindre grupp som är under uppbyggnad och i tillväxtfas. Arbetet sker i nära samarbete med ingenjörer och projektledare. Fokus kommer att vara inköpsstrategier, tech scouting och upphandling till såväl riggar som flygande demonstratorer. Uppdragen varierar såväl i storlek som område, upphandling kan ibland gälla tekniska underlag.
Vi arbetar efter Saabs gemensamma upphandlingsprocess, men en snabb iterativ konceptutveckling kräver att vi utmanar och förenklar där det går för att snabbt kunna ta in och testa nya leverantörer och teknologier. Du kommer få möjlighet och ansvar för att utveckla nya affärsmodeller för upphandling och väsentligt förändra arbetssätt med syfte att minska genomloppstid och kostnader.
Vi söker dig som är affärsmässig, teknikintresserad, nyfiken och flexibel. Du har erfarenhet av att leda en avdelning och samarbeta med många olika delar av en organisation. Du är kommersiellt kunnig och har arbetat med av strategiskt inköp i komplex verksamhet. Du trivs med att vara chef och ledare, gillar att samarbeta, tycker om att utveckla ditt verksamhetsområde och då och då även ge dig ut på internationella resor.
Du har relevant universitets- eller högskoleexamen och/eller dokumenterad gedigen erfarenhet av strategiskt inköpsarbete. Du har tidigare varit chef med budgetansvar. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25, 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
