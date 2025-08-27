Inköpschef Bioenergi, Stora Enso Skog
2025-08-27
Är du redo för nästa steg i din karriär och förena din passion för skogen tillsammans med din kunskap inom inköp, upphandlingar och förhandlingar? Då kan du vara vår nästa inköpschef - en roll där du får leda inköpsstrategin och bidra till att skapa nya möjligheter för tillväxt och samarbeten!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vi söker dig som ser skogen som en fantastisk möjlighet och tillgång, som brinner för att driva utveckling och jobba med proaktivt affärspartnerskap som gör oss lite bättre varje dag! I den här rollen kommer du att ansvara för upphandlingar och omförhandlingar av avtal för resurser inom vår bioenergiverksamhet - så som grot, flisning och transporter, för att säkerställa effektiva och hållbara affärer.
Rollen ger dig möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt, med ansvar för hela inköpskedjan från inköpsplanering till leverantörskontraktering. Din vardag kommer därmed att inkludera inköpsplanering, leverantörsmöten, kontraktshantering, problemlösning med mera.
Här är några av de ytterligare ansvarsområden och arbetsuppgifter som tillhör din roll:
Utveckla och underhålla relationer med affärspartners för att maximera affärsmöjligheter, inklusive uppsökande inköp för att identifiera nya potentiella partners
Utforma och implementera årliga affärsplaner som är i linje med företagets mål och strategier, med fokus på ständig förbättring av vår inköpsprocess
Genomföra analyser av avtal och kostnader för att optimera och effektivisera verksamheten
Följa upp avtalsenliga krav och säkerställa avtalsefterlevnad
Hålla dig väl informerad och ha en djup förståelse för marknaden och dess utveckling
Delta i och driva utvecklingsarbete både internt och externt för att främja vår inköpsstrategi och affärsutveckling
Rollen erbjuder en fri och stimulerande arbetsmiljö med stor handlingsfrihet och inflytande. Du kommer kunna dra nytta av den starka kunskaps- och erfarenhetsbasen inom teamet, där du samarbetar med kunniga kollegor för att nå gemensamma mål. Du rapporterar till Director Sourcing and Logistics och kontorsplacering för tjänsten är Hässleholm, Växjö alternativt Linköping. Rollen kräver resor inom verksamhetsområdet som sträcker sig från Östgötaslätten, ner genom Småland till södra Sverige.
Vem söker vi
Vi söker dig som trivs med och känner dig bekväm som förhandlare och som besitter en stark affärsförståelse. Du drivs av utmaningar och har förmågan att hitta kreativa lösningar. Din kompetens bygger på en lämplig högskoleutbildning samt flerårig erfarenhet inom skogsbranschen.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Tidigare erfarenhet av inköp, upphandlingar och förhandlingsteknik med vana av att driva och leda inköpsprocesser, både på operativ och strategisk nivå
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på uppföljning och återkoppling
God förmåga att planera och utföra ditt arbete självständigt
Du är analytisk med god förståelse för helheten
Inspirerande och övertygande kommunikationsförmåga
Utmärkt kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och i skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 16 september.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sourcing and Logistics Director Anna Holmgren på tel. 073 - 824 46 30 eller mejl: anna.holmgren@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
