Inköpschef
Avaron AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-06-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Nacka
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du påverka både riktning och resultat i en internationell industriverksamhet? I den här rollen får du ett brett ansvar där du kombinerar strategiskt inköpsarbete med ett nära operativt engagemang. Du leder inköpsfunktionen framåt, utvecklar arbetssätt och säkerställer att inköp skapar affärsnytta i hela verksamheten.
Du kommer in i en tekniskt driven miljö med egen utveckling, tillverkning och global försäljning. Här samarbetar du nära flera delar av organisationen och får en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar för konkurrenskraftiga leveranser, hållbara leverantörsrelationer och långsiktig utveckling. Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, affärsmannaskap och konkret påverkan i en verksamhet där inköp är en nyckelfunktion.
ArbetsuppgifterDu leder, utvecklar och stöttar inköpsteamet i det dagliga arbetet.
Du utformar och implementerar inköpsstrategier och leverantörsstrategier som stärker affären.
Du driver upphandlingar, förhandlingar och avtalsarbete med fokus på långsiktigt värde.
Du utvecklar, följer upp och kvalitetssäkrar leverantörsbasen.
Du säkerställer rätt balans mellan kvalitet, kostnad och leveransprecision i inköpen.
Du driver interna förändrings- och förbättringsprojekt inom inköpsområdet.
Du deltar i utvecklingsprojekt kopplade till nya produkter och lösningar.
Du är själv en aktiv del av det operativa inköpsarbetet och bidrar där det behövs.
Du samarbetar med interna intressenter för att skapa effektiva processer och hållbara affärsrelationer.
KravRelevant akademisk utbildning inom ekonomi, teknik, supply chain eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet av strategiskt inköp.
Erfarenhet av förhandling, avtalsarbete och leverantörsutveckling.
God förståelse för inköpsprocesser och leverantörsmarknaden.
Erfarenhet av att leda medarbetare eller driva projekt.
Viss juridisk förståelse kopplad till avtal och affärsrelationer.
God vana av affärssystem och digitala verktyg.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från tillverkande industri.
Vana att arbeta i internationella affärssammanhang.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925793-2056827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9967229