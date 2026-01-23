Inköpschef
2026-01-23
W5 Solutions är en ledande leverantör av avancerade system och lösningar för försvar, säkerhet och samhällsskydd. Vi stödjer svenska och internationella myndigheter samt industriella aktörer med teknologier och tjänster som stärker operativ förmåga inom våra tre affärsområden Training, Power, och Integration.
Genom ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet levererar vi skräddarsydda lösningar som möter högt ställda krav i kritiska miljöer. Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet, teknisk expertis och ett starkt engagemang för våra kunders långsiktiga framgång.
Om rollen
Som Inköpschef har du det övergripande ansvaret för företagets inköpsfunktion och leder arbetet med att säkerställa en stabil och effektiv försörjning. Du och ditt team arbetar nära produktion och planering för att ligga steget före och säkerställa att det aldrig uppstår produktionsstopp på grund av brist på material eller komponenter.
Du ansvarar för att genomföra inköp av hög kvalitet genom väl förhandlade avtal som skapar god lönsamhet och långsiktigt värde för företaget. En central del av rollen är att bygga, utveckla och förvalta starka leverantörsrelationer, samtidigt som ett tydligt och professionellt ledarskap gentemot ditt team är avgörande för att lyckas.
I rollen arbetar du affärsmässigt och strategiskt, med fokus på hur inköpsarbetet på bästa sätt bidrar till företagets övergripande mål. Du ser till helheten och säkerställer att inköpsbeslut fattas utifrån både kommersiella och etiska perspektiv.
Ditt ansvarsområde
Du har det övergripande ansvaret för inköpsprocessen, vilket innefattar:
Utveckling och genomförande av inköpsstrategier och kategoristyrning
Berednings-, beställnings- och uppföljningsarbete
Upphandlingar, förhandlingar och avtalsarbete med leverantörer
Kommersiellt ansvar vid leverantörsförhandlingar och avtal
Du ansvarar för att företaget har en väl fungerande inköpsstrategi baserad på kategoristyrning, med fokus på affärsmässighet, hållbarhet och etik.
Som chef har du, på uppdrag av ledningen, ansvar för styrning och samordning i linje med företagets strategiska planering. I detta ingår budgetansvar, uppföljning samt fullt personalansvar för din avdelning. Du ansvarar för avdelningens resultat, tillväxt och långsiktiga utveckling samt för att verksamheten bedrivs effektivt och lönsamt.
Ditt team är en av dina viktigaste styrkor. Du har ansvar för att skapa och upprätthålla en kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt, engagemang och samarbete.
En viktig del av rollen är att kontinuerligt utveckla inköpsavdelningen. Det innebär att ständigt förbättra rutiner, processer och arbetssätt utifrån affärsplanen. Du bryter ner övergripande mål till konkreta aktiviteter och tydliga instruktioner, och säkerställer att dessa omsätts i det dagliga arbetet tillsammans med dina medarbetare.
Vem vi söker
Eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, teknik eller annat relevant område.
Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete, upphandling och leverantörs förhandlingar.
Dokumenterad erfarenhet av ledande roll med personalansvar.
God förståelse för tekniska komponenter, projekt inköp och industriella flöden.
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system, gärna Monitor eller motsvarande.
Stark förmåga att strukturera, prioritera och fatta affärsmässiga beslut.
Analytisk, lösningsorienterad och handlingskraftig med god kommunikativ förmåga.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt i en föränderlig miljö.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
När du arbetar hos oss på W5 Solutions får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett sammanhang där din kompetens uppskattas och din utveckling prioriteras. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, moderna tekniska lösningar och tydlig koppling till samhällsnytta.
Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, arbeta nära engagerade och kunniga kollegor och bidra till projekt som verkligen gör skillnad. Vi värnar om gemenskap, balans mellan arbete och fritid samt en kultur där idéer uppmuntras och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
W5 Solutions är en attraktiv arbetsgivare för dig som söker en professionell miljö där din kompetens tas till vara och där du får möjlighet att bidra till samhällsviktig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6962422-1763354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare W5 Solutions AB (publ)
(org.nr 556973-2034), https://careers.w5solutions.com
Teknikgatan 1 (visa karta
)
343 34 ÄLMHULT
W5 Solutions Jobbnummer
9702709