Inköpschef - Eftermarknad JAS 39 Gripen
2025-08-29
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en inköpschef till ett härligt team bestående av bl.a strategiska inköpare och leverantörsutvecklare. Vår avdelning, Component Maintenance & Test Equipment, levererar ett brett utbud av tjänster och produkter med fokus på reparation och underhåll av flygsystemet JAS 39 Gripen jämte andra liknande affärer. Vi verkar både på den militära och civila marknaden där kunderna och deras förväntningar alltid står i centrum inom vår verksamhet.
Som sektionschef kommer du att leda en central funktion som ansvarar för hela inköpskedjan - från upphandling och leverantörsrelationer till leverantörsprestanda och avtalsförvaltning. Här får du möjligheten att arbeta med en bred leverantörsbas på 350-400 leverantörer och säkerställa att vi skapar långsiktiga, hållbara och affärsmässiga relationer som stödjer verksamhetens mål.
Som sektionschef har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom din avdelning. Ditt uppdrag inkluderar att säkerställa att medarbetarna har de resurser, förutsättningar och stöd de behöver för att lyckas i sina roller. Du ansvarar för att sätta tydliga mål och följa upp både individuella prestationer och teamets resultat, samtidigt som du främjar en arbetsmiljö där trivsel, samarbete och utveckling står i fokus. I rollen ingår också ansvar för budget, verksamhetsplanering samt att driva förändrings- och förbättringsarbete utifrån verksamhetens strategiska mål.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Sourcing and Supply, inom Component Maintenance & Test Equipment på BU Aviation Services.Publiceringsdatum2025-08-29Profil
Du är initiativrik och håller en hög servicenivå gentemot interna intressenter, alltid med hög standard av leveransen och affärsinriktning. Du är en kommunikativ och affärsdriven ledare som tycker om både interna och externa relationer. Du är engagerad och har förmågan att etablera tvärfunktionella nätverk inom företaget. Du drivs av att utveckla, coacha och supportera dina medarbetare.
För att lyckas i rollen har du:
* En relevant kandidat- eller magisterexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna som chef
* Tidigare erfarenheter av att arbeta i en större inköpsfunktion är meriterande
* Intresse och erfarenhet av att arbeta utifrån lagkrav och andra betydande regelverk
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska
Det är en bonus om du har kunskap om flygverksamhet, ett starkt engagemang, ett positivt förhållningssätt och förmågan att förstå affärernas prioriteringar. Förmågan måste finnas att vid behov hjälpa gruppen prioritera sitt arbete och stötta avseende att sätta samt nå sina mål. Rollen kräver ett nära samarbete inom vår inköpsledning samt många andra gränsytor inom organisationen, fokus på helheten och förmågan att kunna arbeta tvärfunktionellt är viktig.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 23 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
