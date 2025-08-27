Inköpsassistent till företag i Stockholm
2025-08-27
Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer? Vill du arbeta i en roll där du får stötta inköpsteamet och bidra till effektiva och smidiga processer? Då kan du vara den vi letar efter!Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som inköpsassistent blir du en viktig del av vår kunds inköpsteam. Du kommer att arbeta nära deras inköpare och leverantörer för att säkerställa att produkter beställs, levereras och hanteras på bästa möjliga sätt. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Lägga och följa upp beställningar i våra system.
• Hantera orderbekräftelser, leveransaviseringar och avvikelser.
• Hålla kontakt med leverantörer och interna avdelningar.
• Administrera inköpsdokument och underlag.
• Bidra till förbättring av rutiner och processer. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är strukturerad, noggrann och trivs med administrativa uppgifter.
• Har god kommunikationsförmåga och gillar att samarbeta.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har erfarenhet av administrativa roller - gärna inom inköp, logistik eller liknande (meriterande men ej krav).
• Är trygg i att arbeta i affärssystem och Excel. Övrig information
• Start: Omgående, enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, måndag-fredag kl. 08-17
• Plats: Centrala Stockholm
• Uppdragets längd: Tillsvidare
Detta är en direktrekrytering där man blir anställd hos vår kund. Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Hägglund på lisa.hagglund@kfx.se.
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ansök därför redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
