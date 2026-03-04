Inköpsassistent, Linköping
Jefferson Wells söker nu en noggrann och serviceinriktad Inköpsassistent för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Saab. Detta är en möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö och bidra till verksamhetskritiska processer inom avdelningen Sourcing and Supply.
Uppdragsbeskrivning - Din framtida utmaning
I rollen som Inköpsassistent blir du en del av inköpsstaben inom Sourcing and Supply, men kommer att arbeta brett över hela avdelningen. Du kliver in i ett prestigelöst, samarbetsorienterat team där man stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Eftersom rollen är relativt ny finns goda möjligheter att påverka och forma arbetsuppgifterna utifrån dina erfarenheter och intressen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Registrera och säkerställa korrekt leverantörsdata i affärssystemet, samt åtgärda eventuella brister.
• Söka fram och verifiera artikeldata i affärssystemet och säkerställa att informationen är fullständig.
• Ansvara för administrationen av leverantörsavtalsdatabasen.
• Planera och koordinera leverantörsrelaterade möten samt agera sekreterare vid behov.
• Lägga upp nya leverantörer i affärssystemet.
Stödja hela inköpsavdelningen med dagliga operativa uppgifter. Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Vi söker dig som trivs i en social och samarbetsinriktad roll där du får bidra till både ordning, struktur och god kommunikation. Du är flexibel, initiativtagande och trivs i en dynamisk vardag där prioriteringar kan förändras snabbt.
Du behöver ha:
• God systemvana.
• Mycket god kunskap i Microsoft Office-paketet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta strukturerat och följa etablerade processer.
• Stark kommunikationsförmåga och trygghet i kontakt via telefon, e post och personliga möten.
Meriterande:
• Utbildning inom inköp eller logistik, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av affärssystem.
Säkerhetskrav
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För roller med krav på säkerhetsklassning kan vissa medborgarskapskrav förekomma beroende på uppdrag.
Om avdelningen på Saab
Sourcing and Supply ansvarar för upphandling och leverantörsrelationer för produkter, system och eftermarknadslösningar kopplade till Saabs civila flygplan S340 och S2000, samt projekt inom Airborne Early Warning.
Du blir del av en växande och engagerad grupp med medarbetare från olika bakgrunder - där samarbetet står i centrum och där man värdesätter arbetsglädje.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
