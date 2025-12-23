Inköpsassistent / Junior inköpare konsultuppdrag (Monitor ERP)
2025-12-23
Om W5 Solutions
W5 Solutions är en svensk industrigrupp med fokus på försvar, säkerhet och samhällskritiska verksamheter. Bolaget utvecklar och levererar kvalificerade produkter och systemlösningar till kunder med höga krav på kvalitet, spårbarhet och leveransprecision.
Verksamheten präglas av struktur, processer och långsiktiga kundrelationer. W5 Solutions behöver tillfälligt förstärka sin inköpsorganisation i Solna och söker nu en inköpsassistent/junior inköpare för ett konsultuppdrag under 2026.
Uppdraget passar dig som är i början av din karriär inom inköp eller supply chain och som har praktisk erfarenhet av Monitor ERP. Du kommer att arbeta operativt och stödja inköpsfunktionen i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
• Genomföra inköp enligt givna instruktioner och rutiner
• Lägga och administrera inköpsorder i Monitor ERP
• Följa upp ordererkännanden från leverantörer
• Leveransbevakning och dialog med leverantörer vid avvikelser
• Underhålla och uppdatera register och artikeldata i Monitor
• Administrativt stöd till inköpsorganisationenKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete i Monitor ERP (krav)
• Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller motsvarande, alternativt
relevant arbetslivserfarenhet
• God administrativ förmåga och noggrannhet
• Förmåga att arbeta strukturerat och följa givna processer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
• Tidigare arbete i inköps- eller supply chain-funktion
• Erfarenhet från tillverkande industri eller teknisk verksamhet
• Förståelse för orderflöden, leveransprecision och materialplanering.Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande och pålitlig
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Trivs med operativa och systemnära arbetsuppgifter
• Snabblärd och bekväm med administrativa processer
Om uppdraget
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag på heltid, initialt 6 månader med goda chanser till förlängning, med placering hos W5 Solutions i Solna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: daniella@oplana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
W5 Solutions
W5 Solutions Jobbnummer
9663449