Inköpsassistent interna ur
2025-10-24
Vi söker en inköpsassistent för klockor till Ur&Penn!
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med intresse för klockor, handel och administration? Då kan du vara vår nya inköpsassistent för våra interna ur - en roll där du får arbeta nära produkten och ha en viktig funktion i hela inköpskedjan.
Om rollen
Som inköpsassistent på interna ur kommer du att vara en nyckelperson i den dagliga driften, från artikel- och orderhantering till kampanjförberedelser och butiksstöd. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med produktchefen och tillsammans säkerställer ni att våra produkter når butik och kund på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Dina främsta arbetsuppgifter blir att:
• Lägga upp artiklar i vårt affärssystem
• Skapa och uppdatera ordrar med förväntat leverans- och förfallodatum
• Ta emot inleveranser och hantera artikelstatus i systemet
• Märka prover och skapa artikellistor inför kampanjer
• Samarbeta med produktchef i olika projekt och administrativa uppgifter
• Arbeta med orderläggning, leveransbevakning och logistik från leverantör till butik
• Stödja Ur&Penns butiker i produkt- och leveransfrågor
Vem är du?
Vi söker dig som är teknisk och administrativt lagd. Du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Excel. Har du erfarenhet av arbete som inköpsassistent är det meriterande, så även erfarenhet av arbete med klockor. Viktigast är dock att du har rätt inställning, vilja och driv.
För att trivas i rollen ser vi att du är van att arbeta självständigt, är lösningsorienterad, noggrann och har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Du gillar att ha ordning och reda, har ett öga för detaljer och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Rollen kräver god kommunikativ förmåga både på svenska och engelska samt en god systemvana.
Sök tjänsten
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på Dalagatan 100 i Stockholm (Tillfälligt i Upplands Väsby under december innan flytt) och är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning om 6 månader. Tillträde så snart som möjligt.
Intervjuer och urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.
Ur & Penn AB
9572450