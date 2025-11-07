Inköpsassistent inom systeminköp - början på en spännande karriär
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik
2025-11-07
Är du i början av karriären och letar efter en omväxlande och innehållsrik roll som kombinerar administrativ kompetens med intresse för inköp? Då är detta din chans att bli en värdefull del av vårt team på BAE Systems Hägglunds inköpsavdelning.
Din framtida utmaning
Vi söker nu en inköpsassistent till vår inköpsavdelning på BAE Systems Hägglunds. Hos oss arbetar närmare 200 medarbetare inom olika områden. Inom systeminköp är vi ett team på cirka 45 personer. Din huvuduppgift som inköpsassistent kommer vara att erbjuda operativt stöd för våra systeminköpare.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
- Säkerställa korrekt datakvalitet och hålla vårt affärssystem SAP uppdaterat med data kring leverantör och artiklar
- Ta in information och besvara frågor från leverantör
- Stötta inköparna i arbetet med dokumentation kring exportkontroll
- Diverse analysarbete och bearbetning av information
- Stötta inköparna i andra blandade uppgifter utifrån behov
Den här tjänsten är en nyckelroll inom inköp där du får kontakt med många av våra strategiska inköpare vilket gör det till en perfekt start för dig som vill växa och utvecklas. Här får du en unik möjlighet att lära dig mera inom inköpsområdet samtidigt som du spelar en viktig roll i det dagliga arbetet. Du kommer bygga en stark grund för en lång och framgångsrik karriärväg.
Den du är
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom tex ekonomi eller teknik alternativt YH-utbildning inom inköp. Meriterande är arbete inom inköpsområdet.
För rollen är det viktigt att du är samarbetsvillig, serviceinriktad och kommunikativ, eftersom du kommer att stötta kollegor i olika situationer. Vi värdesätter också en positiv attityd och förmåga att hitta lösningar.
Du behöver vara organiserad och strukturerad, eftersom flera uppgifter ofta ska hanteras samtidigt. Samtidigt är det viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för egna uppgifter.
Vi förutsätter att du har en god datorvana med kunskaper inom Officepaketet. Det är meriterande om du arbetat i SAP tidigare. Vidare ser vi att du behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss får du jobba i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. Vi erbjuder många personalförmåner; bland annat arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förmånlig föräldralön mm.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckl9ng, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Publiceringsdatum2025-11-07
Har du frågor kring tjänsten, kontakta chef Stina Widmark 070-2119957 eller rekryteringskonsult Lisa Fagerström 076-824 17 89.
Sista ansökningsdagen är den 30 november. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
