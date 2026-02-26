Inköpsansvarig & Produktchef - Konsultuppdrag 1 år
Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan affär, teknik och strategi i en roll där du både driver inköpsarbetet och äger produktportföljen?
Nu söker vi en analytisk och affärsdriven profil till en hybridroll som kombinerar Inköpsansvar och Produktchefsansvar hos en etablerad distributör av IT-relaterade tjänster och lösningar.
Detta är en nyckelroll för dig som förstår komplexiteten i en större organisation, har erfarenhet från IT-distribution eller närliggande bransch, och trivs i en miljö där struktur, systemstöd och kommersiell skärpa går hand i hand.
Om rollen
Detta är inte två halva tjänster - det är en strategiskt sammansatt roll där inköp och produktansvar hänger tätt ihop. Du blir en central aktör i att säkerställa rätt sortiment, rätt marginaler, rätt leverantörssamarbeten och rätt positionering mot marknaden.
Bolaget verkar i en komplex miljö med många leverantörer, bred produkt- och tjänsteportfölj samt tydliga krav på struktur, uppföljning och lönsamhet. Här behöver du vara både operativ och strategisk och kunna röra dig obehindrat mellan dataanalys, förhandling, intern koordinering och kunddialog.
Tjänsten är en hybridroll med möjlighet till flexibilitet, men kräver hög närvaro i verksamheten och nära samarbete med sälj, ekonomi, leverantörer och ledning.
Ansvarsområde 1: Inköp
Som Inköpsansvarig har du ett helhetsansvar för bolagets inköpsarbete och leverantörsrelationer.
Du kommer bland annat att:
Förhandla avtal, prissättning och kommersiella villkor med leverantörer
Säkerställa konkurrenskraftiga marginaler och optimera lager- och kapitalbindning
Arbeta datadrivet med prognoser, uppföljning och analys
Hantera leverantörsutvärderingar och utveckla strategiska partnerskap
Samverka nära ekonomi kring kalkyler, uppföljning och lönsamhetsanalys
Säkerställa strukturerade processer i affärs- och inköpssystem
Här krävs en person som är systemtung, analytisk och trygg i att arbeta i affärssystem och BI-verktyg. Du behöver förstå hur inköp påverkar både kassaflöde, marginal och produktstrategi.
Ansvarsområde 2: Produktchef
Som Produktchef äger du produkt- och tjänsteportföljen ur ett kommersiellt och strategiskt perspektiv.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för produktlivscykel - från introduktion till avveckling
Säkerställa rätt positionering, paketering och prissättning
Stötta säljorganisationen med produktkunskap och affärsstöd
Identifiera marknadstrender och nya affärsmöjligheter
Säkerställa att erbjudandet är konkurrenskraftigt och lönsamt
Agera expert mot både kunder och leverantörer
Samarbeta nära marknad och försäljning för att skapa tillväxt
I denna del av rollen behöver du vara kommunikativ, pedagogisk och affärsorienterad. Du ska kunna omsätta komplexa IT-tjänster till tydliga kundvärden och driva produktstrategin framåt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från IT-distribution, IT-tjänstebolag eller närliggande komplex verksamhet
Har arbetat i roller inom inköp, produktledning eller kombinationen av båda
Är mycket analytisk och trygg i siffror, kalkyler och system
Förstår hur större organisationer fungerar och hur processer behöver struktureras
Är affärsdriven
Är social, relationsskapande och trygg i dialog med både kunder och leverantörer
Trivs i en roll med stort eget ansvar och högt tempo
Är strukturerad
Vad vi erbjuder
En affärskritisk nyckelroll i ett växande och komplext IT-bolag
Stor påverkan på affär, lönsamhet och strategisk riktning
Möjlighet att arbeta brett - både strategiskt och operativt
Hybridarbetsmodell
En dynamisk miljö med högt tempo och stark entreprenörsanda
Är du redo att ta ett helhetsansvar?
Det här är en roll för dig som vill kombinera struktur och strategi med affär och relationer och som vill arbeta i en organisation där din analytiska skärpa och kommersiella förståelse gör verklig skillnad.
Välkommen med din ansökan.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team, någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7296893-1862149". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9764447