Inköpsadministratör till Saab AB i Linköping

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping2021-07-07Trivs du i en administrativ roll samtidigt som du gärna tar eget ansvar och får saker att hända? Är du en ambitiös person som vill vara en del av Saabs inköpsfunktion? Vi söker nu en inköpsadministratör till Koncerninköp på Saab AB i Linköping.2021-07-07Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 15 000 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av intäkterna går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag som ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Det är också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.Du kommer tillhöra Saabs centrala inköpsavdelningen som arbetar med tjänster inom olika affärsområden på Saab. I denna roll kommer du får arbeta operativt med flödet av beställningar av bland annat konsulter och tillhörande administration. Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:Orderläggning i systemet HansaKontakt med leverantörer och cheferTillhörande administration inom inköp och stötta upp i gruppen där det behövsBefattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Vi söker dig som har flera års administrativ vana, gärna inom inköp, logistik eller liknande. Vidare ser vi att du har:kunskap och erfarenhet i någon form av affärssystem, gärna Hansa och IFSgoda kunskaper i Excelmycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftDet är meriterande om du tidigare arbetat inom inköp i en stor organisation och har intresse för inköp av tjänster. Även utbildning inom inköp är ett plus då du kommer arbeta nära operativa och strategiska inköpare.Som person är du strukturerad, noggrann och prestigelös. Du trivs i en roll där du får arbeta i systemen samt ha kontakt med flera olika parter inom och utanför organisationen. Du kan arbeta självständigt och har skinn på näsan och kan på ett affärsmässigt sätt föra diskussioner om det krävs. Stort vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.AnsökningsförfarandeAnsökningsförfarandeUrvalet kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan nu. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Detta är ett konsultuppdrag initialt fram till årsskiftet med goda chanser till förlängning. Start är i augusti.Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Frida Jakobsson, frida.jakobsson@skill.se , alternativt Isabelle Jerner, isabelle.jerner@skill.se Om ossSkill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-28Skill Rekrytering & Bemanning AB5852079