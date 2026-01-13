Inköpsadministratör till kund i Stockholm | Heltid
Är du en erfaren inköpsadministratör som trivs med administrativa uppgifter och många kontaktytor? Vi på Manpower söker nu en strukturerad och serviceinriktad inköpsadministratör för ett konsultuppdrag hos vår kund i Stockholm. Uppdraget innebär att stötta inköpsenheten med administration, dokumenthantering och leverantörshantering. Start omgående - ansök redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Stockholm.
Ort: Stockholm, Hammarby Sjöstad
Uppdragsstart: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som inköpsadministratör
Som inköpsadministratör blir du en viktig del av inköpsenheten och ansvarar för att säkerställa ett effektivt administrativt flöde. Du arbetar självständigt och lösningsorienterat med varierande uppgifter som kräver noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Dokumenthantering och diarieföring
Administrativa uppgifter i inköpssystem och fastighetssystem
Hantering av leverantörsfrågor och interna kontakter
Dokumentation av intern planering på enheten
Stöd vid upphandling och inköpsrelaterade processer
Den vi söker
Vi söker dig som har en positiv inställning, är prestigelös och trivs med att arbeta självständigt i en administrativ roll. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och har förmåga att driva frågor framåt.
Krav för tjänsten:
Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av diarieföringssystem
Vana att hantera interna och externa kontakter
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Platina/edok
Erfarenhet av inköpssystem, gärna Agresso Inköp
Erfarenhet av upphandlingssystem, gärna Kommers
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
