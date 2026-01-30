Inköpsadministratör på deltid till spännande bolag
Vår kund söker en driven Inköpsadministratör för att stötta upp inköpsansvarig på plats. Detta är en unik möjlighet att bidra till effektiva logistikflöden i en dynamisk miljö där din insats direkt påverkar verksamhetens framgång.
OM TJÄNSTEN
Som Inköpsadministratör kommer du att spela en central roll i att säkerställa smidiga inköps- och logistikprocesser. Du stöder företaget med administrativa uppgifter och bidrar till effektiva materialflöden, vilket är avgörande för verksamheten.
Du erbjuds
• En spännande möjlighet att utvecklas inom inköp och logistik
• Arbeta nära erfarna kollegor, med goda möjligheter till personlig utveckling.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa inköpsorder med hjälp av mallar.
• Bevaka och följa upp inköpsorder och leveranser.
• Kontrollera inleveranser och säkerställa godkännanden för fakturahantering.
• Hantera underlag för exportmaterial.
• Boka och bevaka transporter av material till installationsplatser.
• Uppdatera materiallistor med ankomstdatum och serienummer.
• Vara huvudkontaktperson för tullhantering mot Maersk för Norge.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande inom ekonomi, inköp eller industriell ekonomi med minst 2 år kvar av studierna
• Besitter administrativ erfarenhet
• Har god datavana
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet inom ekonomi, inköp och logistik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, i detta fall är det krav på eftergymnasiala studier.
