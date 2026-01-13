Inköpsadministratör - konsultuppdrag inom offentlig verksamhet
2026-01-13
Vi söker nu en Inköpsadministratör till ett konsultuppdrag hos en större samhällsbyggande organisation. Uppdraget innebär att stötta inköpsenheten med administrativa arbetsuppgifter kopplat till inköp, upphandling, dokumenthantering och leverantörshantering.
Du ersätter en vakant tjänst under tjänstledighet och arbetar operativt med löpande administration. Rollen passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs i en stödjande funktion.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att stötta inköpsenheten med administrativa uppgifter och dokumentation.
Exempel på arbetsuppgifter:* Dokumenthantering och diarieföring* Administration i inköpssystem* Administration i fastighetssystem* Leverantörshantering* Dokumentation av intern planering* Stötta kollegor i administrativa frågor* Intern och extern kontakt med olika intressenter
KvalifikationerSkall-krav - måste vara uppfyllda
• Erfarenhet av diarieföringssystem* Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete* Tidigare erfarenhet från liknande roll* Vana att ha många kontaktytor både internt och externt* Mycket god samarbetsförmåga* God svenska i tal och skrift* CV innehållande att skall-krav är uppfyllda och på vilket sätt
Meriterande (mervärdeskrav)
• Erfarenhet av Platina och/eller eDok* Erfarenhet av inköpssystem, gärna Agresso Inköp* Erfarenhet av upphandlingssystem, gärna KommersAnställningsvillkor
• Konsultuppdrag* Du blir anställd av oss och uthyrd till kund* Uppdragsperiod: 27 januari 2026 - 14 juli 2026 med möjlighet till lång förlängning * Omfattning: 100 %* Placering: Hammarby Sjöstad* Möjlighet till distansarbete i samråd med beställare
Viktig information
• CV ska tydligt visa hur skall-kraven uppfylls* Vi arbetar med löpande urval - vänta inte med din ansökan* Uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdatum
