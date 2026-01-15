Inköpare till VA SYD
VA SYD / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-01-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VA SYD i Malmö
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär som upphandlare eller har erfarenhet av operativt inköp? Vill du vara med på resan mot ett mer strategiskt inköp i en spännande och framåtriktad verksamhet? Då kan du bli nästa inköpare i vårt team! Det här handlar jobbet om
I tjänsten som inköpare kommer du i huvudsak att jobba med VA SYDs direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar gällande varor och tjänster.
Arbetsuppgifter och ansvar som ingår i tjänsten är att:
- vara ett stöd till verksamheten vid genomförande av direktupphandlingar
- självständigt genomföra direktupphandlingar, förnyade konkurrensutsättningar och enklare typer av annonserade upphandlingar
- aktivt vidareutveckla effektiva arbetsprocesser, metoder och mallar för direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar
- utifrån strategier, policys och gällande lagstiftning ge stöd och råd till verksamheten i upphandlings- och kontraktsfrågor
- ge verksamheten stöd i implementering och uppföljning av avtal
- genomföra stickprovskontroller för att följa upp verksamhetens behov
- genomföra spendanalyser som ett stöd till verksamheten i allmänhet och upphandlingsenheten i synnerhet
Upphandlingsenheten är en del av ekonomiavdelningen och ansvarar för att säkerställa att VA SYD genomför affärsmässiga upphandlingar som resulterar i effektiva och användbara avtal. Enheten är i ett spännande utvecklingsskede, där ett förbättringsarbete pågår med målet att få ett mer strategiskt inköpsarbete. I nära samarbete med verksamheten upphandlar upphandlingsenheten avtal för varor och tjänster, konsulter samt anläggnings- och byggentreprenader.
Vi erbjuder
Du blir en del av en enhet med nio personer med hög kompetens, stark sammanhållning och en prestigelös kultur där vi lyfter varandra. Här finns frihet under ansvar i en roll där du ges möjlighet att påverka vid utformning av strukturer och arbetssätt. Du får en närvarande, lyhörd och tydlig ledare som ger dig goda möjligheter att utvecklas - både i din roll och som person.
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Som inköpare är det för dig en självklarhet att leverera med hög kvalitet efter verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid din affärsmässighet och din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt. Du tycker om att arbeta resultatorienterat, är en god kommunikatör och har ett anpassningsbart förhållningssätt till förändrade omständigheter, där du gärna bidrar med egna idéer och tankar om kontinuerlig förbättring av arbetssätt. Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- eftergymnasial utbildning inom inköp eller offentlig upphandling alternativt teknik, ekonomi, juridik (eller motsvarande)
- god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
- goda kunskaper i MS Officepaktet, särskilt Excel
- erfarenhet av offentlig upphandling enligt LUF eller LOU är meriterande
B-körkort är inte ett krav, men underlättar när du behöver ta dig till våra anläggningar.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VA SYD - 1232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Arbetsplats
Ekonomi Kontakt
Sofie Jakandré 040-6350668 Jobbnummer
9686141