Inköpare till Tekniskt Företag
Asta Agency AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nora
2026-05-01
Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
Företaget är anonymiserat men vi berättar gärna mer i ett nästa steg tillsammans med oss.
Vi på Asta Agency samarbetar med företaget i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag på cirka 6 månader och du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos företaget.Om tjänsten
I rollen som inköpare kliver du in i en bred och verksamhetsnära roll där du arbetar med hela inköpsprocessen, från behov och beställning till leveransbevakning, reklamationer och leverantörsdialog. Rollen passar dig som trivs i en miljö där inköp, teknik, logistik, konstruktion, projektledning och produktion möts i det dagliga arbetet.
Du arbetar bland annat med att lägga beställningar på material, hantera orderbekräftelser, följa upp leveranser och säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid. Du lägger upp artiklar, justerar parametrar, hanterar ritningar och gör manuella justeringar vid behov. Rollen innebär daglig kontakt med leverantörer och ett nära samarbete med konstruktionsavdelningen, projektledare och produktion.
Du blir en del av logistikgruppen och rapporterar till ansvarig chef. Gruppen arbetar både strategiskt och operativt med inköp, lager och materialflöden, vilket gör rollen bred och viktig för att projekten ska drivas framåt med rätt kvalitet och effektivitet.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du en driven och självgående person som tycker om att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Med din noggrannhet, struktur och ditt ekonomiska sinne säkerställer du att inköpsflödet fungerar effektivt och med hög kvalitet. Samtidigt har du ett tekniskt intresse och en nyfikenhet som gör att du gärna sätter dig in i produkter, material och system för att förstå helheten bakom varje inköp.
Därtill har du:
Flera års erfarenhet av inköp och gärna i en liknande roll.
Erfarenhet av hela inköpsprocessen, från behov och beställning till uppföljning och leveransbevakning.
God vana av att arbeta i affärssystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
B-körkort.
Övrig information
Start: Omgående.
Plats: Närke, Värmland eller Västra Götaland med omnejd.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se.
Sista dag att ansöka är 2026-10-28
