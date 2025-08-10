Inköpare till SKF i Hofors
Är du engagerad i inköpsfrågor och vill ha en expertroll där du stöttar kollegor och genomför förbättringar? Har du ett intresse för lean-koncept och motiveras av att utveckla arbetssätt? Söker du en meningsfull roll där du får bidra till en hållbar framtid och samtidigt utveckla verksamheten i en viktig funktion?
Då kan rollen som Inköpare hos SKF Couplings i Hofors vara något för dig.
Inköpare - SKF Couplings Hofors
SKF Couplings är en del av SKF Sverige AB med fabrik i Hofors. Vi är världsledande inom stela axelkopplingar och våra kunder finns inom kraftgenerering, turbiner och skeppsbyggnad.
Vi söker nu en inköpare till vår Demand Chain-avdelning. I denna roll blir du en nyckelperson i att skapa värde genom våra leverantörer. Inköp är en central funktion i vår fabrik, där vi arbetar nära affärsutveckling, produktutveckling, tillverkning och försörjningskedja - både strategiskt och operativt.
Rollen har ett tydligt fokus på indirekt material, men du kommer även att ha ett övergripande ansvar för leverantörsuppföljning inom både indirekt och direkt material. Du kommer att bidra till att förbättra inköpsprocesser och säkerställa att våra leverantörer stödjer verksamhetens mål - inklusive vårt engagemang inom hållbarhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Strategiskt inköpsarbete: Utveckla och implementera inköpsstrategier för indirekt material som stödjer fabrikens affärsmål. Genomföra marknadsanalyser och identifiera förbättringsmöjligheter i leverantörsbasen.
Leverantörsrelationer och uppföljning: Etablera och underhålla starka relationer med nyckelleverantörer. Följa upp leverantörers prestation inom QCDIM (Kvalitet, Kostnad, Leverans, Innovation, Ledning).Utföra leverantörsbedömningar och revisioner, samt delta i interna audits.
Förhandling och avtal: Förbereda och genomföra förhandlingar med leverantörer. Säkerställa att avtal och inköpsvillkor är i linje med både affärsbehov och regelverk.
Processutveckling och efterlevnad: Förbättra inköpsprocesser och transaktionsflöden genom konkret handling. Säkerställa efterlevnad av EHS-regler, svensk lagstiftning och SKF:s interna riktlinjer. Bidra till utbildning och kompetensutveckling inom inköpsområdet.
SKF har en tydlig målsättning i att främja mångfald i vår arbetsmiljö, och vi tror starkt på att en mångsidig arbetsstyrka är avgörande för vår fortsatta framgång. Därför fokuserar vi endast på din erfarenhet, dina färdigheter och din potential. Kom som du är - var dig själv. #weareSKF
Vi tror att du som söker...
Har en relevant utbildning inom inköp, teknik eller ekonomi, eller har motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av att hantera och genomföra komplexa inköpsprojekt, gärna från tillverkningsindustrin.
Har arbetat i industriföretag och har förståelse för produktionsnära inköp - det är en fördel men inget krav.
Har kunskaper om Lean eller erfarenheter av att arbeta enligt SKF Production System (SPS).
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Du kommer att trivas i rollen om du...
Gillar att arbeta strukturerat och har erfarenhet av att förklara och förankra beslut.
Motiveras av att ha ett helhets- och affärsperspektiv och bidra till förbättringsarbete som ger konkret resultat.
Tycker om att förena individuellt arbete med samarbete i grupper.
Ser värdet i att arbeta tvärfunktionellt och uppskattar att stötta kollegor i olika delar av organisationen.
Engagerad i att inspirera andra, ta initiativ till förbättringar och främja utvecklingsarbete - alltid med nyfikenhet och engagemang som grund.
Vi erbjuder
Vid SKF Couplings i Hofors pågår ett intensivt arbete med att ta inköpsprocessen till nästa nivå. Den här rollen erbjuder dig möjligheten att spela en central roll i den utvecklingen.
Siten i Hofors omfattar hela värdekedjan - från sälj till tillverkning - och har god lönsamhet. Det ger korta beslutsvägar, ett omfattande end-to-end-perspektiv och goda möjligheter till framtida satsningar.
Allmän information
Tjänsten har placering i Hofors, Sverige och rollen rapporterar till Tommy Karlsson, General Manager Hofors (tf Demand chain Manager). För frågor om tjänsten, kontakta Tommy via email tommy.karlsson@skf.com
Tjänsten är på dagtid.
För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Josefin Nelson, Recruitment Expert EMEA, på josefin.nelson@skf.com
Fackliga kontakter
Maria Dahlström, Unionen - maria.dahlstrom@skf.com
Är du intresserad och motsvarar profilen?
Välkommen att skicka in din ansökan, så snart som möjligt och senast 2025-08-27. Vi kommer att hantera ansökningar löpande under processen.
)
