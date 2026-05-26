Inköpare till Serviceenheten
2026-05-26
Hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens inom inköp och upphandling och arbeta med uppdrag som spänner över flera kategoriområden. I en arbetsgrupp med engagerade kollegor som stöttar varandra får du både ta ansvar och fortsätta växa i din roll.
Som inköpare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp inköp åt Stadsledningskontoret och arbetar nära verksamheterna och ditt team.
Du deltar i hela inköpsprocessen och arbetar inom flera olika kategoriområden. Arbetet varierar i komplexitet och kräver ett strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt. Dina arbetsuppgifter inkluderar också ekonomi, administration och hantering av relevanta handlingar kopplade till inköpsprocessen.
En viss del av din roll är att genomföra direktupphandlingar och mindre uppdrag enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens riktlinjer. Du arbetar projektorienterat och driver dessa uppgifter självständigt, samtidigt som du bidrar till att utveckla rutiner och arbetssätt inom inköp och ekonomi.
En viktig del i uppdraget är att agera konsultativt stöd till kommunens verksamheter i frågor som rör upphandling och inköp. Genom din kompetens bidrar du till att Västerås stad säkerställer affärsmässiga och lagenliga inköp enligt LOU. På sikt finns möjlighet att utvecklas vidare genom att medverka i utbildningsinsatser inom inköp och upphandling, där du är med och stärker kunskapen hos medarbetare i förvaltningarna.
Din kompetens
Du är en person som uppskattar att arbeta i en miljö med många kontaktytor och du drivs av att alltid ge god service. Du har förmågan att snabbt anpassa dig till olika situationer och är van vid att självständigt strukturera, planera och prioritera ditt arbete.
Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, såsom inköp, ekonomi eller upphandling. Alternativt har du arbetslivserfarenhet inom inköp och/eller upphandling. Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom LOU. I rollen kommer du att ha många kontaktytor och arbeta med dokumentation därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och i skrift. Du behöver också ha god förmåga att snabbt sätta dig in i och analysera information från olika typer av material och dokument. Eftersom service, kundkontakt och administration utgör centrala delar av tjänsten, ser vi gärna att du har erfarenhet av dessa områden.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team på sex medarbetare som tillsammans arbetar med inköp och direktupphandlingar. Vi tillhör Serviceenheten på Stadsledningskontoret och har vår arbetsplats i stadshuset, mitt i Västerås, nära tågstationen. Vår vardag präglas av samarbete, arbetsglädje och en stark teamkänsla. Vi värdesätter både gemenskap och ansvarstagande. Vi har roligt på jobbet och är måna om varandra, samtidigt som vi ger stort utrymme för eget ansvar.
Här får du stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och bredda din kompetens inom inköp och upphandling. På sikt kan du även vara med och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt och rutiner.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans, när verksamheten tillåter.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00311".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
SACO
Jörgen Österberg jorgen.osterberg@vasteras.se 021-39 23 23
