Inköpare till Recotech
Norén & Lindholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Arboga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Arboga
2026-07-07
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Är du en driven inköpare med passion för optimering av inköpsprocesserna och motivera team? Hos oss får du möjligheten att påverka inköpsavdelningen och utveckla den i en växande verksamhet där hållbarhet och teknik går hand i hand. Om du trivs med ansvar, har ett öga för effektivisering och brinner för att skapa resultat tillsammans med övriga team – då är detta rollen för dig!
Om jobbet
Som strategisk inköpare hos oss får du en central och självständig roll med stort eget ansvar. Du ingår i företagets logistikavdelning och rapporterar till vår logistikchef. I teamet finns även två operativa inköpare. Tyngdpunkten i rollen ligger på det strategiska inköpsarbetet, men du deltar också i det dagliga inköpsflödet tillsammans med dina kollegor – något som ger dig god insyn i verksamheten och närhet till de behov som styr det långsiktiga arbetet.
Du arbetar nära övriga funktioner i bolaget, såsom produktion, projektledning, kvalitet och ekonomi. I rollen blir du en viktig länk mellan våra leverantörer och verksamhetens behov och bidrar till ett nära samarbete genom hela värdekedjan.
Rollen är långsiktig till sin natur: du arbetar med en horisont bortom nästa leverans och bygger de leverantörsrelationer och avtal som bär vår tillväxt över tid. Samtidigt verkar vi i branscher i snabb förändring, vilket kräver förmåga att anpassa strategi och arbetssätt efter nya förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterInitiera, utveckla och underhålla relationer med befintliga och nya leverantörer
Identifiera och driva utvecklings- och effektiviseringsprojekt i leverantörsbasen
Förhandla och upprätta avtal med leverantörer
Arbeta strategiskt och långsiktigt med försörjningsstrategier, leverantörsval och riskhantering
Analysera marknad, priser och trender för att säkra konkurrenskraftiga och hållbara inköp
Samarbeta nära bolagets övriga funktioner för att säkerställa att inköpsarbetet stödjer verksamhetens mål och tillväxt
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och som trivs med att ta ansvar och driva ditt arbete framåt självständigt. Du arbetar metodiskt, med långsiktig målmedvetenhet och uthållighet. Du släpper inte en fråga förrän den är i mål! Samtidigt är du prestigelös, lyhörd och har en mycket god kommunikationsförmåga, både internt och i kontakten med leverantörer.
Vi ser att du har:Några års erfarenhet av strategiskt inköp
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift, på svenska och engelska
God förhandlingsvana och erfarenhet av avtalsarbete
Ett strukturerat och analytiskt arbetssätt
Det är meriterande om du har:Bakgrund inom tillverkningsindustrin
Erfarenhet av affärssystemet Monitor ERP, alternativt erfarenhet av flera olika affärssystem
Erfarenhet från försvars- eller energibranschen
Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, teknik eller ekonomi
Vi erbjuder
Vi befinner oss i en tillväxtfas med en positiv utveckling framför oss. Vi arbetar högteknologiskt och detta bidrar till din personliga utveckling. Du får möjlighet att vara med och påverka i en fri roll.
Placeringsort: Arboga med tillsättning så snart som möjligt.
Om Recotech
Recotech producerar, bearbetar och reparerar komponenter för extrema miljöer. Vårt företag har vuxit ut från flygindustrin där hållbarhet, funktion och interaktion är hörnstenarna. Våra medarbetare har specialistkompetens inom tillverknings- och reparationsteknik, underhållsmetodik samt diagnostik. Våra huvudprocesser sträcker sig från termisk sprutning och vakuumlödning till kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montering av system.
En av våra egna produkter är WingLiftTM som är ett kostnadseffektivt hanteringskoncept för att lyfta och flytta tyngre utrustningar eller containrar på korta avstånd, en utrustning som säljs globalt till industri och försvar eller exempelvis FN:s hjälpinsatser.
Vi finns i Arboga där vi är ca 100 medarbetare. Läs mer via www.recotech.com
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 26 juli. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringspocessVi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Recotech AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
9995950