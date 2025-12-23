Inköpare till PlatinumCars
2025-12-23
Drömmer du om att arbeta med prestigefyllda bilmärken som Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes med fler? Vill du vara en del av ett framgångsrikt och växande företag som ser ljust på framtiden? Då är detta din chans att göra karriär hos oss på PlatinumCars! Vi expanderar kraftigt och söker nu efter en erfaren inköpare/bilinköpare.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som inköpare hos PlatinumCars the Collection ansvarar du för att rätt bilar köps in till bolaget. Du kommer att göra en bedömning av marknaden på den svenska samt den europeiska bilmarknaden, utifrån detta ha kunskap om vilka bilmodeller som är mest efterfrågade och vad som utgör konkurrenskraftiga priser för dessa bilar. Granska offerter från leverantörer, vara uppdaterad på bilauktioner, förhandla om priser och fatta beslut om avtal om köp skall ingås eller ej.
Arbetet är mycket självständigt och innebär många kontakter både internt och externt. Du kommer att ha ett nära samarbete med inköpsteamet i Norrköping samt Stockholm, samt din operativa chef.
Rekryteringsprocessen sker via Poolia och du anställs direkt hos PlatinumCars. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Jens Uhr.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Inköp av bilar.
• Prospektera nya kunder.
• Skanna av marknaden.
• Genomföra avtals- och prisförhandlingar.
• Vara uppdaterad kring auktioner.
• Följa trender inom bilbranschen.
Vem är du?
Du är rätt person för rollen om du:
• Har tidigare erfarenhet av försäljning av bilar och/eller erfarenhet av inköp inom bilhandeln.
• Har ett genuint intresse och teknisk kunskap om bilar samt är duktig på att förstå bilens historia och prisläge.
• Har minst en gymnasial utbildning alternativt relevant arbetserfarenhet
• B-körkort
• Är en teamspelare med utmärkt samarbetsförmåga.
• Har en positiv inställning och ser möjligheter istället för hinder.
• Är noggrann, strukturerad och har höga kvalitetskrav på ditt arbete.
• Besitter goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift och andra språk är meriterande så som tyska eller franska.
Som person vill vi att du är kommunikativ och lyhörd för dina kollegor samt kunder vilket leder till god inköpsförståelse. Du är analytisk och en mycket god förhandlare. Vidare tror vi att du är affärsdriven, duktig på att skapa nya kontakter och proaktiv i ditt arbete. Du tar gärna initiativ och visar framfötterna i inköpsprocessen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete och att du har mycket goda kunskaper om bilmarknaden i Sverige. Du ska ha ett stort intresse och teknisk kunskap om bilar samt vara duktig på att utvärdera bilar.
Om verksamheten
PlatinumCars är en av Sveriges största leverantörer av exklusiva bilar och har haft stark tillväxt sedan starten för 20 år sedan. Vår huvudanläggning i Norrköping är ett av landets största sportbilscenter med 11 000 m2 utställning och plats för 250 bilar. Vi finns idag på tre orter i Sverige, Norrköping, Stockholm och Helsingborg och erbjuder komplett verkstad, glas-, rekond- och folieringsavdelning. Vi är en godkänd bilverkstad och auktoriserad för Dodge, RAM, Corvette, Cadillac och Chevrolet. Ersättning
