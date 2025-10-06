Inköpare till Panduro
2025-10-06
Hos Panduro handlar allt om att inspirera - och det börjar med dig. Till vårt huvudkontor i Malmö söker vi nu en Inköpare till kategoriteamet Skapa och dekorera - Papper och inslagning.
Vad innebär rollen?
Som inköpare på Panduro blir du en nyckelperson i både kategori- och inköpsteamet. Du säkerställer balansen mellan ett attraktivt sortiment, stark försäljning och ett sunt lagervärde. Rollen innebär ett nära samarbete med leverantörer, främst i Europa och Asien, där du förhandlar, utvecklar långsiktiga relationer och identifierar nya möjligheter för Panduro.
Du arbetar analytiskt med data, trender och kampanjhistorik för att fatta snabba och välgrundade beslut. Hos oss får du kombinera affärsmässighet med kreativitet - och tillsammans med ditt team bidra till att driva framtidens Panduro.
Vad erbjuder vi?
En roll där du får kombinera affärsmässig skärpa med passion för vårt kreativa sortiment - varje dag. Ett dedikerat kategori- och inköpsteam som värdesätter samarbete och utveckling. En inspirerande arbetsmiljö där affärsmässighet möter kreativitet. Ett värderingsdrivet företag med fokus på hållbarhet - för både människor och miljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och resultatinriktad, men också en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans för att nå mål. Du har:
Minst 3-5 års relevant erfarenhet av inköp, gärna strategiskt och internationellt.
Erfarenhet av leverantörskontakter och förhandling, helst internationellt (Europa/Asien).
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med prognoser, sortimentsanalyser och data.
Eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, logistik eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
God systemvana, gärna från affärssystem, samt mycket goda kunskaper i Office-paketet.
Anställningsform & omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) på heltid.
Redo att inspirera tillsammans med oss? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att få veta mer om dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Panduro Hobby AB
(org.nr 556073-6356), https://panduro.com Arbetsplats
Panduro Kontakt
Mia Kann-Bongstorp mia.kann-bongstorp@panduro.se Jobbnummer
9541835